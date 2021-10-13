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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/buryatiya-1754306788.html
В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест
В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест - РИА Новости, 13.10.2021
В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест
Власти Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируа рассматривают вопрос внедрения системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:34
2021-10-13T06:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Власти Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируа рассматривают вопрос внедрения системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщает пресс-служба правительства региона.По ее данным, с предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель республиканского главка Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекции в республике продолжает расти, за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.Соответствующее поручение дано министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Бурятии. Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
06:34 13.10.2021
 
В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест

В Бурятии рассмотрят введение системы QR-кодов для посещения учреждений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Власти Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируа рассматривают вопрос внедрения системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее данным, с предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель республиканского главка Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекции в республике продолжает расти, за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.
"Поручено рассмотреть возможность внедрения с 1 ноября 2021 года системы QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи", - говорится в сообщении.
Соответствующее поручение дано министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Бурятии. Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба.
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