https://ria.ru/20211013/buryatiya-1754306788.html

В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест

В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест - РИА Новости, 13.10.2021

В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируа рассматривают вопрос внедрения системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T06:34

2021-10-13T06:34

2021-10-13T06:34

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Власти Бурятии в связи с угрозой распространения коронавируа рассматривают вопрос внедрения системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам, сообщает пресс-служба правительства региона.По ее данным, с предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель республиканского главка Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекции в республике продолжает расти, за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.Соответствующее поручение дано министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Бурятии. Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба.

https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754305772.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии