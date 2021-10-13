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В детском саду в Архангельске бультерьер напал на детей и воспитателя
В детском саду в Архангельске бультерьер напал на детей и воспитателя - РИА Новости, 13.10.2021
В детском саду в Архангельске бультерьер напал на детей и воспитателя
Полиция в Архангельске проводит проверку после того, как собака породы бультерьер напала на территории детского сада на женщину и двух шестилетних детей,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:10
2021-10-13T16:29
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Полиция в Архангельске проводит проверку после того, как собака породы бультерьер напала на территории детского сада на женщину и двух шестилетних детей, покусав их, а также порвав одежду еще двум мальчикам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России."Двенадцатого октября около 18.14 в отдел полиции №3 УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что на территорию детского сада, расположенного в Ломоносовском округе города... забежала собака, которая покусала нескольких детей, гулявших на площадке", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехали наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Стражи порядка на территории детского дошкольного учреждения поймали белого английского бультерьера. Также была установлена владелица животного, которая разыскивала собаку, пояснив, что та выбежала из квартиры. Женщина в объяснении также указала, что все необходимые прививки питомцу сделаны, ранее собака не вела себя агрессивно."В настоящее время в полицию поступило четыре заявления от родителей детей 2014-2015 годов рождения, а также от воспитателя. У двух мальчиков повреждена одежда, еще у двух детей и воспитателя зафиксированы укусы, им оказана разовая медицинская помощь фельдшером детского сада", - пояснили в полиции.По данным заявлениям участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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происшествия, архангельск
16:10 13.10.2021 (обновлено: 16:29 13.10.2021)
 
В детском саду в Архангельске бультерьер напал на детей и воспитателя

В детском саду в Архангельске бультерьер покусал воспитателя и двух шестилетних детей

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкБультерьер
Бультерьер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Полиция в Архангельске проводит проверку после того, как собака породы бультерьер напала на территории детского сада на женщину и двух шестилетних детей, покусав их, а также порвав одежду еще двум мальчикам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
"Двенадцатого октября около 18.14 в отдел полиции №3 УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что на территорию детского сада, расположенного в Ломоносовском округе города... забежала собака, которая покусала нескольких детей, гулявших на площадке", - говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехали наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Стражи порядка на территории детского дошкольного учреждения поймали белого английского бультерьера. Также была установлена владелица животного, которая разыскивала собаку, пояснив, что та выбежала из квартиры. Женщина в объяснении также указала, что все необходимые прививки питомцу сделаны, ранее собака не вела себя агрессивно.
"В настоящее время в полицию поступило четыре заявления от родителей детей 2014-2015 годов рождения, а также от воспитателя. У двух мальчиков повреждена одежда, еще у двух детей и воспитателя зафиксированы укусы, им оказана разовая медицинская помощь фельдшером детского сада", - пояснили в полиции.
По данным заявлениям участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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