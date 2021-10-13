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Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов - РИА Новости, 13.10.2021
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время катастрофы в 1986 году, сообщила пресс-служба АЭС. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:51
2021-10-13T18:51
2021-10-13T18:51
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время катастрофы в 1986 году, сообщила пресс-служба АЭС."Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", - сообщила пресс-служба в Facebook.На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию станции. После аварии на ЧАЭС его отстранили от руководства. В июле 1988 года он приговорен к десяти годам заключения. Уже через пять лет Брюханова досрочно освободили.В апреле Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле. Среди них и первый доклад Брюханова с пометкой "секретно". Тогда он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, белоруссия, чернобыльская аэс, припять (город)
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
Умер директор Чернобыльской АЭС Брюханов, руководившей ею во время катастрофы в 1986 году
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, руководившей ею во время катастрофы в 1986 году, сообщила пресс-служба АЭС.
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", - сообщила пресс-служба в Facebook.
На Чернобыльскую АЭС Брюханова назначили в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию станции. После аварии на ЧАЭС его отстранили от руководства. В июле 1988 года он приговорен к десяти годам заключения. Уже через пять лет Брюханова досрочно освободили.
В апреле Служба безопасности Украины
опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле
. Среди них и первый доклад Брюханова с пометкой "секретно". Тогда он писал, что ситуация в городе Припяти
и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии
составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.