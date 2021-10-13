https://ria.ru/20211013/bilayn-1754458642.html

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 13.10.2021

Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора

Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:44

2021-10-13T20:44

2021-10-13T22:19

технологии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 20.19 мск зафиксировано 370 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора, проблемы в сети отсутствуют, мобильная связь и интернет работают без сбоев."Инцидентов на сети нет, мобильная связь и интернет работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211011/sboy-1753951207.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, калининград, санкт-петербург, билайн, россия