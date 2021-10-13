https://ria.ru/20211013/bilayn-1754458642.html
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора - РИА Новости, 13.10.2021
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:44
2021-10-13T20:44
2021-10-13T22:19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 20.19 мск зафиксировано 370 жалоб. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора, проблемы в сети отсутствуют, мобильная связь и интернет работают без сбоев."Инцидентов на сети нет, мобильная связь и интернет работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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технологии, калининград, санкт-петербург, билайн, россия
20:44 13.10.2021 (обновлено: 22:19 13.10.2021)
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе оператора
Пользователи "Билайна" пожаловались на сбои в работе сотового оператора