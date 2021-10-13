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Мэр Белгорода ушел в отставку
Мэр Белгорода ушел в отставку - РИА Новости, 13.10.2021
Мэр Белгорода ушел в отставку
Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы администрации города Юрия Галдуна, который два года назад принимал присягу под марш из "Звездных войн",... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:26
2021-10-13T13:26
политика
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы администрации города Юрия Галдуна, который два года назад принимал присягу под марш из "Звездных войн", а теперь решил покинуть пост.Об уходе Галдуна сообщил 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, мэр написал заявление по собственному желанию. Сам Галдун на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объяснил свое решение уйти в отставку тем, что у него, как у механических часов, закончился завод, а ключ потерян.Заявление об уходе Галдуна горсовет Белгорода рассмотрел на внеочередном заседании 13 октября."Юрий Галдун с 13 октября официально складывает полномочия главы администрации Белгорода. Его заявление об отставке по собственному желанию Белгородским городским советом удовлетворено", - говорится в сообщении горсовета в соцсети "ВКонтакте".Заксобрание отмечает, что новый руководитель исполнительной власти Белгорода будет определен по итогам конкурса на замещение должности мэра, до этого обязанности главы будет исполнять первый заместитель. Конкурс на замещение должности мэра Белгорода состоится 1 декабря.Галдун прославился своим вступлением в должность в марте 2019 года. Так получилось, что он вышел на сцену принимать присягу под известный марш из культовой фантастической киноэпопеи "Звездные войны". Видеозапись принесения присяги позже появилась и в социальных сетях, вызвав широкое обсуждение. Вскоре шутки на эту тему появились в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
https://ria.ru/20200929/belgorod-1577937402.html
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политика, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
13:26 13.10.2021
 
Мэр Белгорода ушел в отставку

Горсовет Белгорода принял отставку мэра Юрия Галдуна

© Фото : пресс-служба Администрации БелгородаЮрий Галдун
Юрий Галдун - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Администрации Белгорода
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы администрации города Юрия Галдуна, который два года назад принимал присягу под марш из "Звездных войн", а теперь решил покинуть пост.
Об уходе Галдуна сообщил 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, мэр написал заявление по собственному желанию. Сам Галдун на своей странице в соцсети "ВКонтакте" объяснил свое решение уйти в отставку тем, что у него, как у механических часов, закончился завод, а ключ потерян.
Заявление об уходе Галдуна горсовет Белгорода рассмотрел на внеочередном заседании 13 октября.
"Юрий Галдун с 13 октября официально складывает полномочия главы администрации Белгорода. Его заявление об отставке по собственному желанию Белгородским городским советом удовлетворено", - говорится в сообщении горсовета в соцсети "ВКонтакте".
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Заксобрание отмечает, что новый руководитель исполнительной власти Белгорода будет определен по итогам конкурса на замещение должности мэра, до этого обязанности главы будет исполнять первый заместитель. Конкурс на замещение должности мэра Белгорода состоится 1 декабря.
Галдун прославился своим вступлением в должность в марте 2019 года. Так получилось, что он вышел на сцену принимать присягу под известный марш из культовой фантастической киноэпопеи "Звездные войны". Видеозапись принесения присяги позже появилась и в социальных сетях, вызвав широкое обсуждение. Вскоре шутки на эту тему появились в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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