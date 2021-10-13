https://ria.ru/20211013/barrel-1754396654.html

Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой

Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой

Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:37

2021-10-13T15:37

2021-10-13T15:46

владимир путин

цены на нефть

спг

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель."Вполне, возможно", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели.Стоимость нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/neft-1754341979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, цены на нефть, спг, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021