https://ria.ru/20211013/barrel-1754396654.html
Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой
Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой
Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:37
2021-10-13T15:37
2021-10-13T15:46
владимир путин
цены на нефть
спг
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допускает, что нефть может достичь цены в 100 долларов за баррель."Вполне, возможно", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в рамках сессии Российской энергетической недели.Стоимость нефти марки Brent в понедельник поднялась выше отметки в 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Сегодня баррель Brent торгуется в диапазоне 82-83 доллара.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, цены на нефть, спг, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:37 13.10.2021 (обновлено: 15:46 13.10.2021)
Путин назвал сто долларов за баррель нефти вполне возможной ценой
Президент Путин допустил, что цена на нефть может достичь ста долларов за баррель