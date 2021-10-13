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Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян - РИА Новости, 13.10.2021
Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:07
2021-10-13T05:10
экономика
ford motor
kia rio
volkswagen tiguan
volkswagen polo
volkswagen group
авто
focus
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди автомобилей марки Hyundai самыми популярными стали модели Creta и Solaris. У марки Kia это модели Rio и Rio X, у Lada - Vesta и Granta. Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.Среди автомобилей с пробегом россияне предпочитают Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. "Также большой популярностью у россиян пользуются модели Toyota (модели Camry и Corolla) и Ford (модели Focus и Mondeo)", - рассказали эксперты.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре упали в годовом выражении на 22,6%, до 119,5 тысяч машин. При этом с начала года к 1 октября они выросли на 15,1%, до 1,26 миллиона.
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экономика, ford motor, kia rio, volkswagen tiguan, volkswagen polo, volkswagen group, авто, focus, россия
03:07 13.10.2021 (обновлено: 05:10 13.10.2021)
 
Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян

Россияне покупали чаще всего в 2021 году автомобили Lada и Kia, говорится в исследовании

© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"За 9 месяцев 2021 года в тройку автомобилей, которые россияне покупали через сервис чаще всего, вошли марки Lada, Kia, Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford", - говорится в исследовании.
Среди автомобилей марки Hyundai самыми популярными стали модели Creta и Solaris. У марки Kia это модели Rio и Rio X, у Lada - Vesta и Granta. Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.
Среди автомобилей с пробегом россияне предпочитают Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. "Также большой популярностью у россиян пользуются модели Toyota (модели Camry и Corolla) и Ford (модели Focus и Mondeo)", - рассказали эксперты.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре упали в годовом выражении на 22,6%, до 119,5 тысяч машин. При этом с начала года к 1 октября они выросли на 15,1%, до 1,26 миллиона.
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ЭкономикаFord MotorKia RioVolkswagen TiguanVolkswagen PoloVolkswagen GroupАвтоFocusРоссия
 
 
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