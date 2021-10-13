https://ria.ru/20211013/avtomobili-1754302137.html

Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян

Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян - РИА Новости, 13.10.2021

Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян

Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:07

2021-10-13T03:07

2021-10-13T05:10

экономика

ford motor

kia rio

volkswagen tiguan

volkswagen polo

volkswagen group

авто

focus

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россияне в первые девять месяцев 2021 года чаще всего покупали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai, говорится в совместном исследовании сервиса "СберАвто" и онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди автомобилей марки Hyundai самыми популярными стали модели Creta и Solaris. У марки Kia это модели Rio и Rio X, у Lada - Vesta и Granta. Следующими по популярности идут модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.Среди автомобилей с пробегом россияне предпочитают Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. "Также большой популярностью у россиян пользуются модели Toyota (модели Camry и Corolla) и Ford (модели Focus и Mondeo)", - рассказали эксперты.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре упали в годовом выражении на 22,6%, до 119,5 тысяч машин. При этом с начала года к 1 октября они выросли на 15,1%, до 1,26 миллиона.

https://ria.ru/20211006/rezina-1753310811.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ford motor, kia rio, volkswagen tiguan, volkswagen polo, volkswagen group, авто, focus, россия