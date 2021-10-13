Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/avariya-1754335386.html
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов - РИА Новости, 13.10.2021
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов
Водитель Volkswagen Роберт Гедян, пострадавший в ДТП с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, занимаясь извозом, за год не получил ни... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:16
2021-10-13T11:16
происшествия
краснодарский край
москва
ксения собчак
volkswagen group
адлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137190_0:112:2493:1515_1920x0_80_0_0_97ff9ea1e48d817452935e59138bf62b.jpg
СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen Роберт Гедян, пострадавший в ДТП с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, занимаясь извозом, за год не получил ни одного штрафа, сообщил РИА Новости владелец Volkswagen Эльдар Зарандия.Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По словам Зарандии, Гедян занимался извозом и арендовал у него Volkswagen с правом последующего выкупа."Автомобиль в аренде, уже год идёт как под выкуп, могу сказать, что за этот год он не получил ни одного штрафа", - заявил собеседник агентства.Как сообщала прокуратура Краснодарского края, после ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.
https://ria.ru/20211013/dtp-1754322260.html
https://ria.ru/20211012/sobchak-1754263765.html
краснодарский край
москва
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752137190_0:127:2302:1853_1920x0_80_0_0_330b93d3d72d365e4e80da5f266e08fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, москва, ксения собчак, volkswagen group, адлер
11:16 13.10.2021
 
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов

Водитель Volkswagen, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen Роберт Гедян, пострадавший в ДТП с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, занимаясь извозом, за год не получил ни одного штрафа, сообщил РИА Новости владелец Volkswagen Эльдар Зарандия.
Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
10:12
Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют
По словам Зарандии, Гедян занимался извозом и арендовал у него Volkswagen с правом последующего выкупа.
"Автомобиль в аренде, уже год идёт как под выкуп, могу сказать, что за этот год он не получил ни одного штрафа", - заявил собеседник агентства.
Как сообщала прокуратура Краснодарского края, после ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.
Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 18:43
Собчак вручили повестку о явке для дачи показаний
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваКсения СобчакVolkswagen GroupАдлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
12:29В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
12:26В Кремле прокомментировали сообщения о передаче фотографий с mos.ru полиции
12:26В Кремле отвергли связь отставки Миронова с результатами ЕР на выборах
12:22Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
12:19Минский суд начал рассматривать жалобу на арест Можейко
12:18Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров
12:16Власти опровергли сообщения о передаче фото пользователей mos.ru полиции
12:15Крым не должен быть темой для обсуждения Украины и Европы, заявил Песков
12:13Япония сделала представление России из-за визита вице-премьеров на Итуруп
Лента новостейМолния