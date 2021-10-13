https://ria.ru/20211013/avariya-1754335386.html
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов - РИА Новости, 13.10.2021
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов
Водитель Volkswagen Роберт Гедян, пострадавший в ДТП с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, занимаясь извозом, за год не получил ни... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:16
2021-10-13T11:16
2021-10-13T11:16
происшествия
краснодарский край
москва
ксения собчак
volkswagen group
адлер
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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Водитель Volkswagen Роберт Гедян, пострадавший в ДТП с участием машины, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак, занимаясь извозом, за год не получил ни одного штрафа, сообщил РИА Новости владелец Volkswagen Эльдар Зарандия.Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По словам Зарандии, Гедян занимался извозом и арендовал у него Volkswagen с правом последующего выкупа."Автомобиль в аренде, уже год идёт как под выкуп, могу сказать, что за этот год он не получил ни одного штрафа", - заявил собеседник агентства.Как сообщала прокуратура Краснодарского края, после ДТП на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.
https://ria.ru/20211013/dtp-1754322260.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, москва, ксения собчак, volkswagen group, адлер
Таксист, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов
Водитель Volkswagen, в которого въехала везшая Собчак машина, год не получал штрафов