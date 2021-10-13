https://ria.ru/20211013/atom-1754401641.html

Путин назвал решение Евросоюза отказаться от мирного атома бессмысленным

Путин назвал решение Евросоюза отказаться от мирного атома бессмысленным - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал решение Евросоюза отказаться от мирного атома бессмысленным

Решения ряда стран ЕС свернуть атомную энергетику кажутся бессмысленными, учитывая, что в соседних странах, буквально "через забор", она процветает, заявил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:55

2021-10-13T15:55

2021-10-13T16:18

владимир путин

в мире

атомная энергетика

москва

евросоюз

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решения ряда стран ЕС свернуть атомную энергетику кажутся бессмысленными, учитывая, что в соседних странах, буквально "через забор", она процветает, заявил президент России Владимир Путин."ФРГ приняла решение свернуть атомную энергетику, если вы хотите мое мнение на этот счет, я не говорю сейчас, ошибка это или нет, на мой взгляд, это бессмысленно, потому что соседняя с ФРГ страна - Франция, где 80 с лишним процентов в энергобалансе - атомная энергетика. Ну какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор - атомная энергетика процветает", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, в мире, атомная энергетика, москва, евросоюз, россия