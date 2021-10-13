https://ria.ru/20211013/arktika-1754407306.html

Путин призвал не переводить решение о бурении в Арктике в политику

Путин призвал не переводить решение о бурении в Арктике в политику - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал не переводить решение о бурении в Арктике в политику

Российская экономика не так уж и пострадает в случае принятия решения о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но такие решения должны приниматься... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:21

2021-10-13T16:21

2021-10-13T16:21

экономика

владимир путин

арктика

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская экономика не так уж и пострадает в случае принятия решения о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но такие решения должны приниматься специалистами, не переходя в политическую плоскость, заявил президент России Владимир Путин."Если такие решения будут приводить к определенному всплеску ценового характера, то в целом не так уж и пострадает. Потому что мы сократим добычу, но на ценах получим все, на что рассчитывали. Не нужно переводить решения подобного характера в политическую плоскость", - сказал Путин на Российской энергетической неделе, отвечая на вопрос, пострадает ли экономика РФ при принятии запрета."Нужно, чтобы соответствующие решения принимались в тесном контакте с профессионалами и экспертами в этой сфере. И тогда необходимый баланс между зеленой энергетикой и традиционной энергетикой будет найден. Не в ущерб потребителям и людям", - добавил он.

https://ria.ru/20211012/arktika-1754229397.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, арктика, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021