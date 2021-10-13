https://ria.ru/20211013/arktika-1754300434.html

В Арктике нашли ядерную и бактериологическую "бомбы"

Ученые предупредили о ядерной и бактериологической "бомбах" в Арктике - РИА Новости, 13.10.2021

В Арктике нашли ядерную и бактериологическую "бомбы"

Таяние арктических льдов может спровоцировать выброс с окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T01:48

2021-10-13T01:48

2021-10-13T01:48

наука

холодная война (1946-1991)

арктика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Таяние арктических льдов может спровоцировать выброс с окружающую среду радиоактивных отходов времен Холодной войны, а также устойчивых к антибиотикам бактерий и новых вирусов. К такому выводу, как пишет журнал Nature Climate Change, пришли ученые из британского Университета Аберистуита и Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в США.В частности, авторы исследования напомнили, что Советский Союз провел около 130 ядерных испытаний у побережья архипелага Новая Земля, а также затопил и утилизировал в Баренцевом и Карском морях более 100 атомных субмарин. США, в свою очередь, проводили подледные исследования с применением ядерной установкой на базе в Гренландии.Ученые также опасаются, что в случае таяния вечной мерзлоты хранящиеся микробы могут смещаться с образовавшейся водой и, как следствие, породить новое поколение устойчивых к лекарственным средствам патогенов.Для предотвращения подобного варианта развития событий необходимо, как утверждают исследователи, неукоснительно выполнять положения Парижского климатического соглашения и добиться снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию."Нам нужно больше узнать о судьбе вредных микробов, загрязнителей и ядерных отходов, чтобы правильно понять те угрозы, которые они могут представлять", - приводит слова одного из участников исследования издание Daily Express.Ранее стало известно, что уровень арктического льда за последние два года достиг рекордно низкого уровня. Ученые констатируют, что за последнее десятилетие этот показатель сократился на 13 процентов по сравнению с 1979 годом, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90 процентов.

https://ria.ru/20211009/virusy-1753832623.html

арктика

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холодная война (1946-1991), арктика