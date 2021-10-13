https://ria.ru/20211013/arest-1754463072.html

Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест

Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест - РИА Новости, 13.10.2021

Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T21:10

2021-10-13T21:10

2021-10-13T22:03

происшествия

москва

сергей зуев

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.Ранее следствие попросило заключить Зуева под стражу, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства."Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", — уточнила Бондарева.Адвокат подозреваемого Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением суда.Сам Зуев после заседания вышел под аплодисменты десятков студентов, которые ожидали его у входа в здание.Перед заседанием профессор ВШЭ Александр Архангельский заявил РИА Новости, что пришел поддержать ректора, которого "привлекли по надуманным основаниям", и готов быть его поручителем.Ректора "Шанинки" задержали накануне. Его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину Зуев не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов,Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что в 2019 году на посту замминистра просвещения она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям."Шанинка" была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. По словам источника агентства в правоохранительных органах, ФНФРО неправомерно принял у нее работы, а "деньги были выплачены необоснованно".Ракову заключили под стражу и предъявили ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России), ход расследования взял на контроль Следственный департамент МВД."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основанный в 1995 году профессором Манчестерского университета, социологом и историком Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html

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москва

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происшествия, москва, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук