Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/arest-1754463072.html
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест - РИА Новости, 13.10.2021
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:10
2021-10-13T22:03
происшествия
москва
сергей зуев
московская высшая школа социальных и экономических наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754466369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2ddca933e1928a50990a782e864a8d0.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.Ранее следствие попросило заключить Зуева под стражу, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства."Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", — уточнила Бондарева.Адвокат подозреваемого Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением суда.Сам Зуев после заседания вышел под аплодисменты десятков студентов, которые ожидали его у входа в здание.Перед заседанием профессор ВШЭ Александр Архангельский заявил РИА Новости, что пришел поддержать ректора, которого "привлекли по надуманным основаниям", и готов быть его поручителем.Ректора "Шанинки" задержали накануне. Его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину Зуев не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов,Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что в 2019 году на посту замминистра просвещения она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям."Шанинка" была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. По словам источника агентства в правоохранительных органах, ФНФРО неправомерно принял у нее работы, а "деньги были выплачены необоснованно".Ракову заключили под стражу и предъявили ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России), ход расследования взял на контроль Следственный департамент МВД."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основанный в 1995 году профессором Манчестерского университета, социологом и историком Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html
https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев после решения суда
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев после решения суда
2021-10-13T21:10
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754466369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c90f7f20a75aeed2e2f16b3384f5429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук
21:10 13.10.2021 (обновлено: 22:03 13.10.2021)
 
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест

Суд избрал ректору "Шанинки" Зуеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ольга Бондарева.
Ранее следствие попросило заключить Зуева под стражу, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
"Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", — уточнила Бондарева.
Адвокат подозреваемого Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением суда.
Сам Зуев после заседания вышел под аплодисменты десятков студентов, которые ожидали его у входа в здание.
Перед заседанием профессор ВШЭ Александр Архангельский заявил РИА Новости, что пришел поддержать ректора, которого "привлекли по надуманным основаниям", и готов быть его поручителем.
Ректора "Шанинки" задержали накануне. Его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину Зуев не признает, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов,
Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что в 2019 году на посту замминистра просвещения она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:48
"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой
"Шанинка" была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. По словам источника агентства в правоохранительных органах, ФНФРО неправомерно принял у нее работы, а "деньги были выплачены необоснованно".

Ракову заключили под стражу и предъявили ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России), ход расследования взял на контроль Следственный департамент МВД.

"Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основанный в 1995 году профессором Манчестерского университета, социологом и историком Теодором Шаниным.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:43
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
 
ПроисшествияМоскваСергей ЗуевМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
02:54Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Лента новостейМолния