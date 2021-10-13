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https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html
Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана
Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана - РИА Новости, 14.10.2021
Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана
Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщается на сайте посольства Узбекистана в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T21:35
2021-10-14T00:30
граница
узбекистан
александр горовой
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщается на сайте посольства Узбекистана в среду."Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником Премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в сообщении.Также отмечается, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.В посольстве сообщили, что в рамках пилотного проекта МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября этого года запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Этот механизм позволит сократить срок оформления разрешения на работу и, соответственно, расходы российских работодателей.
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граница, узбекистан, александр горовой, россия
21:35 13.10.2021 (обновлено: 00:30 14.10.2021)
 
Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана

Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тысяч граждан республики

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Depositphotos / weissdergeier
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны, сообщается на сайте посольства Узбекистана в среду.
"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником Премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.
В посольстве сообщили, что в рамках пилотного проекта МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября этого года запустит механизм, согласно которому 10 тысячам граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Этот механизм позволит сократить срок оформления разрешения на работу и, соответственно, расходы российских работодателей.
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