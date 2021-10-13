https://ria.ru/20211013/alkogol-1754381690.html

Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя

Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости, 13.10.2021

Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя

Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:37

2021-10-13T14:37

2021-10-13T14:37

происшествия

алкоголь

владимирская область

петушинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции... следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - говорится в релизе.Подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. При осмотре обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров."По имеющейся информации, фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона", - отмечается в сообщении.Полиция устанавливает организаторов и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции.

https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html

https://ria.ru/20211012/alkogol-1754264161.html

владимирская область

петушинский район

россия

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происшествия, алкоголь, владимирская область, петушинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия