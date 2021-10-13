https://ria.ru/20211013/alkogol-1754381690.html
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости, 13.10.2021
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя
Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:37
2021-10-13T14:37
2021-10-13T14:37
происшествия
алкоголь
владимирская область
петушинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции... следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - говорится в релизе.Подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. При осмотре обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров."По имеющейся информации, фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона", - отмечается в сообщении.Полиция устанавливает организаторов и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции.
https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html
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происшествия, алкоголь, владимирская область, петушинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя
МВД обнаружило подпольный цех по производству алкоголя во Владимирской области