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Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя - РИА Новости, 13.10.2021
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя
Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:37
2021-10-13T14:37
происшествия
алкоголь
владимирская область
петушинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
россия
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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции... следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - говорится в релизе.Подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. При осмотре обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров."По имеющейся информации, фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона", - отмечается в сообщении.Полиция устанавливает организаторов и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции.
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владимирская область
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происшествия, алкоголь, владимирская область, петушинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия
14:37 13.10.2021
 
Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя

МВД обнаружило подпольный цех по производству алкоголя во Владимирской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Факты незаконного производства и оборота алкоголя выявили во Владимирской области, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции... следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)", - говорится в релизе.
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Подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. При осмотре обнаружена полуавтоматическая производственная линия, пустая стеклянная тара, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащая жидкость объемом свыше 17 тысяч литров.
"По имеющейся информации, фальсифицированная продукция сбывалась на территории Московского региона", - отмечается в сообщении.
Полиция устанавливает организаторов и иных участников незаконного производства и оборота алкогольной продукции.
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ПроисшествияАлкогольВладимирская областьПетушинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина ВолкРоссия
 
 
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