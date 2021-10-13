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Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры" - РИА Новости, 13.10.2021
Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал "досье Пандоры" о себе, допустил, что там есть 5% истины. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:32
2021-10-13T12:56
"досье пандоры"
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал "досье Пандоры" о себе, допустил, что там есть 5% истины.Ранее газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщила, что семья президента Азербайджана за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов."Я был президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я не был бедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес", - подчеркнул Алиев.Азербайджанский лидер уточнил, что в основном его дети инвестируют в Азербайджан, у них также есть инвестиции за пределами страны. Он заверил, что "вся их бизнес-деятельность прозрачна и проверяется на международном уровне, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
https://ria.ru/20211011/lasso-1753950142.html
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752958142.html
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"досье пандоры", в мире, азербайджан, ильхам алиев
12:32 13.10.2021 (обновлено: 12:56 13.10.2021)
 
Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"

Алиев допустил долю истины в "досье Пандоры" и отметил, что передал весь свой бизнес детям

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал "досье Пандоры" о себе, допустил, что там есть 5% истины.
Ранее газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщила, что семья президента Азербайджана за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов.
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"Честно говоря, я не читал, что было написано в документах. Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное – ложь", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Я был президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я не был бедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес", - подчеркнул Алиев.
Азербайджанский лидер уточнил, что в основном его дети инвестируют в Азербайджан, у них также есть инвестиции за пределами страны. Он заверил, что "вся их бизнес-деятельность прозрачна и проверяется на международном уровне, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так".
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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
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"досье Пандоры"В миреАзербайджанИльхам Алиев
 
 
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