12:32 13.10.2021 (обновлено: 12:56 13.10.2021)
Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
Алиев допустил долю истины в "досье Пандоры" и отметил, что передал весь свой бизнес детям
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не читал "досье Пандоры" о себе, допустил, что там есть 5% истины.
Ранее газета Guardian со ссылкой на "досье Пандоры" сообщила, что семья президента Азербайджана за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов.
"Честно говоря, я не читал, что было написано в документах. Я был проинформирован, и там, возможно, пять процентов правды. Остальное – ложь", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Я был президентом 18 лет. Раньше я был предпринимателем, занимался бизнесом. Моя биография всем известна. Я был успешным предпринимателем. Когда меня избрали президентом, я не был бедным человеком. Став президентом, я перестал принимать непосредственное участие в бизнесе и передал бизнес своей семье. Вы, наверное, поймете, что в отличие от других людей на Западе, которые оставили все свое наследие кошкам и собакам, в Италии и Азербайджане мы чтим семейные ценности. Поэтому все свое дело я передал детям. Они продолжают бизнес", - подчеркнул Алиев.
Азербайджанский лидер уточнил, что в основном его дети инвестируют в Азербайджан, у них также есть инвестиции за пределами страны. Он заверил, что "вся их бизнес-деятельность прозрачна и проверяется на международном уровне, и никто не может утверждать, что здесь что-то не так".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.