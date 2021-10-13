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Глава администрации Симферопольского района Крыма ушел в отставку
Глава администрации Симферопольского района Крыма ушел в отставку - РИА Новости, 13.10.2021
Глава администрации Симферопольского района Крыма ушел в отставку
Глава администрации Симферопольского района республики Крым Дионис Алексанов подал заявление об увольнении, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:57
2021-10-13T10:29
политика
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава администрации Симферопольского района республики Крым Дионис Алексанов подал заявление об увольнении, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков."Глава администрации Симферопольского района Алексанов подал заявление об увольнении", - сказал Крючков, не назвав причины увольнения.Он добавил, что исполнять обязанности главы администрации назначен первый заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Кратюк.Дионис Алексанов возглавил администрацию района в ноябре 2019 года.Ранее горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова, исполнять обязанности назначена Ирина Ерещенко, которая занимает должность первого заместителя главы администрации города Судак. В среду будет объявлена дата конкурса на должность главы администрации города.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html
https://ria.ru/20211013/krym-1754321654.html
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политика, республика крым, симферополь
09:57 13.10.2021 (обновлено: 10:29 13.10.2021)
 
Глава администрации Симферопольского района Крыма ушел в отставку

Глава администрации Симферопольского района Крыма Дионис Алексанов ушел в отставку

© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым Глава администрации Симферопольского района Республики Крым Дионис Алексанов
Глава администрации Симферопольского района Республики Крым Дионис Алексанов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава администрации Симферопольского района республики Крым Дионис Алексанов подал заявление об увольнении, сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков.
"Глава администрации Симферопольского района Алексанов подал заявление об увольнении", - сказал Крючков, не назвав причины увольнения.
Он добавил, что исполнять обязанности главы администрации назначен первый заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
Дионис Алексанов возглавил администрацию района в ноябре 2019 года.
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Ранее горсовет Судака принял отставку главы администрации Игоря Степикова, исполнять обязанности назначена Ирина Ерещенко, которая занимает должность первого заместителя главы администрации города Судак. В среду будет объявлена дата конкурса на должность главы администрации города.
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
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