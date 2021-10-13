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Адвокат ректора "Шанинки" прокомментировал решение суда
Адвокат ректора "Шанинки" прокомментировал решение суда - РИА Новости, 13.10.2021
Адвокат ректора "Шанинки" прокомментировал решение суда
Адвокат Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением Тверского суда Москвы, который отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:49
2021-10-13T22:29
происшествия
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
россия
сергей зуев
здоровье - общество
теодор шанин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Адвокат Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением Тверского суда Москвы, который отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей.Суд в среду отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря, отказавшись удовлетворить ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу."Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в России мы считаем большим достижением", - сказал собеседник агентства.Сам Зуев после заседания вышел под аплодисменты десятков студентов, которые ожидали его у входа в здание.Адвокат добавил, что Зуев в минувший понедельник отказался от госпитализации из-за обострения гипертонической болезни, чтобы поехать на допрос."Он (Зуев) добровольно приехал на допрос, у него было обострение гипертонической болезни третьей степени, его должны были госпитализировать в первую градскую больницу, однако он отказался", - сказал адвокат.Защита уточнила, что этот диагноз входит в перечень, в котором указаны заболевания, исключающие меру пресечения в виде заключения под стражу.Севрук добавил, что допрос в столичной полиции занял более 12 часов.Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета, социологом и историком Теодором Шаниным.
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Ректор "Шанинки" Сергей Зуев после решения суда
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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, сергей зуев, видео, здоровье - общество, теодор шанин
Адвокат ректора "Шанинки" прокомментировал решение суда
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Адвокат Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением Тверского суда Москвы, который отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей.
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21:49 13.10.2021 (обновлено: 22:29 13.10.2021)
 
Адвокат ректора "Шанинки" прокомментировал решение суда

Адвокат ректора "Шанинки" Зуева удовлетворен решением суда о домашнем аресте

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Адвокат Сергей Севрук заявил РИА Новости, что удовлетворен решением Тверского суда Москвы, который отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей.
Суд в среду отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря, отказавшись удовлетворить ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста по нынешним временам в России мы считаем большим достижением", - сказал собеседник агентства.
Сам Зуев после заседания вышел под аплодисменты десятков студентов, которые ожидали его у входа в здание.
Адвокат добавил, что Зуев в минувший понедельник отказался от госпитализации из-за обострения гипертонической болезни, чтобы поехать на допрос.
"Он (Зуев) добровольно приехал на допрос, у него было обострение гипертонической болезни третьей степени, его должны были госпитализировать в первую градскую больницу, однако он отказался", - сказал адвокат.
Защита уточнила, что этот диагноз входит в перечень, в котором указаны заболевания, исключающие меру пресечения в виде заключения под стражу.
Севрук добавил, что допрос в столичной полиции занял более 12 часов.
Зуев подозревается в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета, социологом и историком Теодором Шаниным.
 
ПроисшествияМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наукРоссияСергей ЗуевЗдоровье - ОбществоТеодор Шанин
 
 
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