https://ria.ru/20211012/zhaparov-1754193507.html

Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства

Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства - РИА Новости, 12.10.2021

Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:43

2021-10-12T13:43

2021-10-12T13:47

в мире

киргизия

садыр жапаров

улукбек марипов

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.Ранее лидер страны своим указом отправил в отставку предыдущий состав кабмина во главе с Улукбеком Мариповым.По словам главы государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент."Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов (3,3 миллиарда долларов - ред.), а в следующем году в 400 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов - ред.). Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - написал президент.Акылбек Жапаров занимал пост вице-премьера и по совместительству министра экономики и финансов республики.

https://ria.ru/20210824/aziya-1746962747.html

https://ria.ru/20210530/kirgiziya-1734798016.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров, улукбек марипов