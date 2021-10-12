https://ria.ru/20211012/zhaparov-1754193507.html
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства - РИА Новости, 12.10.2021
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:43
2021-10-12T13:43
2021-10-12T13:47
в мире
киргизия
садыр жапаров
улукбек марипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_0:102:2920:1746_1920x0_80_0_0_04405fcbef59677965f8b00cfb9a0656.jpg
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.Ранее лидер страны своим указом отправил в отставку предыдущий состав кабмина во главе с Улукбеком Мариповым.По словам главы государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент."Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов (3,3 миллиарда долларов - ред.), а в следующем году в 400 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов - ред.). Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - написал президент.Акылбек Жапаров занимал пост вице-премьера и по совместительству министра экономики и финансов республики.
https://ria.ru/20210824/aziya-1746962747.html
https://ria.ru/20210530/kirgiziya-1734798016.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_a92042aa1d781f0889d886be8ff8669b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров, улукбек марипов
13:43 12.10.2021 (обновлено: 13:47 12.10.2021)
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
Президент Киргизии назначил однофамильца Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.
Президент Киргизии Садыр Жапаров
назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее лидер страны своим указом отправил в отставку предыдущий состав кабмина во главе с Улукбеком Мариповым
.
По словам главы государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент.
"Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов (3,3 миллиарда долларов - ред.), а в следующем году в 400 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов - ред.). Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - написал президент.
Акылбек Жапаров занимал пост вице-премьера и по совместительству министра экономики и финансов республики.