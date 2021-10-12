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Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства - РИА Новости, 12.10.2021
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства
Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:43
2021-10-12T13:47
в мире
киргизия
садыр жапаров
улукбек марипов
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.Ранее лидер страны своим указом отправил в отставку предыдущий состав кабмина во главе с Улукбеком Мариповым.По словам главы государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент."Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов (3,3 миллиарда долларов - ред.), а в следующем году в 400 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов - ред.). Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - написал президент.Акылбек Жапаров занимал пост вице-премьера и по совместительству министра экономики и финансов республики.
https://ria.ru/20210824/aziya-1746962747.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров, улукбек марипов
13:43 12.10.2021 (обновлено: 13:47 12.10.2021)
 
Президент Киргизии назначил Акылбека Жапарова и.о. главы правительства

Президент Киргизии назначил однофамильца Акылбека Жапарова и.о. главы правительства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее лидер страны своим указом отправил в отставку предыдущий состав кабмина во главе с Улукбеком Мариповым.
По словам главы государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент.
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"Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов (3,3 миллиарда долларов - ред.), а в следующем году в 400 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов - ред.). Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время", - написал президент.
Акылбек Жапаров занимал пост вице-премьера и по совместительству министра экономики и финансов республики.
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