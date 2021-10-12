https://ria.ru/20211012/zarplata-1754215677.html
В Москве увеличат зарплату учителям и медикам
В Москве увеличат зарплату учителям и медикам - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве увеличат зарплату учителям и медикам
Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы в 2022 году поднимут на 4,8%, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:25
2021-10-12T15:25
2021-10-12T16:38
общество
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы в 2022 году поднимут на 4,8%, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.Уточняется, что на заседании во вторник правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов". Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете в Мосгордуму."В 2022 году будут увеличены фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%, что выше уровня инфляции - 3,8%", - говорится в сообщении.
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общество, москва
15:25 12.10.2021 (обновлено: 16:38 12.10.2021)
В Москве увеличат зарплату учителям и медикам
В Москве увеличат зарплату учителям и медикам на 4,8 процента в 2022 году
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы в 2022 году поднимут на 4,8%, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.
Уточняется, что на заседании во вторник правительство Москвы
одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов". Мэр Москвы Сергей Собянин
внес законопроект о бюджете в Мосгордуму
.
"В 2022 году будут увеличены фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%, что выше уровня инфляции - 3,8%", - говорится в сообщении.