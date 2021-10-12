https://ria.ru/20211012/zarplata-1754215677.html

В Москве увеличат зарплату учителям и медикам

В Москве увеличат зарплату учителям и медикам - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве увеличат зарплату учителям и медикам

Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы в 2022 году поднимут на 4,8%, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:25

2021-10-12T15:25

2021-10-12T16:38

общество

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы в 2022 году поднимут на 4,8%, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.Уточняется, что на заседании во вторник правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов". Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете в Мосгордуму."В 2022 году будут увеличены фонды оплаты труда учреждений бюджетной сферы, что позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%, что выше уровня инфляции - 3,8%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211012/pensiya-1754214708.html

москва

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общество, москва