https://ria.ru/20211012/yaponiya-1754142416.html
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией - РИА Новости, 12.10.2021
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией
Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:19
япония
константин косачев
россия
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
токио
совет федерации рф
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324665_0:115:2781:1679_1920x0_80_0_0_63b24a8df2cd3249b5f23099f59af0da.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими островами принадлежит России, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Судя по всему, рассчитано это заявление больше на внутреннюю, нежели чем внешнюю аудиторию - продемонстрировать решительность и непримиримость", - сказал Косачев.Так или иначе – "далеко не самое удачное начало для нового премьера, если он действительно стремится к достижению каких-либо договорённостей с Россией по мирному договору", добавил он."А эти договоренности возможны только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над островами принадлежит России", - заключил политик.
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html
япония
россия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324665_195:0:2587:1794_1920x0_80_0_0_0cc04be2cce60af6cc994070fe6f5b53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, константин косачев, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, совет федерации рф, фумио кисида
10:06 12.10.2021 (обновлено: 10:19 12.10.2021)
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией
Сенатор Косачев: мир с Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны