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В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией - РИА Новости, 12.10.2021
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией
Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:19
япония
константин косачев
россия
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
токио
совет федерации рф
фумио кисида
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими островами принадлежит России, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Судя по всему, рассчитано это заявление больше на внутреннюю, нежели чем внешнюю аудиторию - продемонстрировать решительность и непримиримость", - сказал Косачев.Так или иначе – "далеко не самое удачное начало для нового премьера, если он действительно стремится к достижению каких-либо договорённостей с Россией по мирному договору", добавил он."А эти договоренности возможны только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над островами принадлежит России", - заключил политик.
https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html
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япония, константин косачев, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, совет федерации рф, фумио кисида
10:06 12.10.2021 (обновлено: 10:19 12.10.2021)
 
В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией

Сенатор Косачев: мир с Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими островами принадлежит России, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
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"Судя по всему, рассчитано это заявление больше на внутреннюю, нежели чем внешнюю аудиторию - продемонстрировать решительность и непримиримость", - сказал Косачев.
Так или иначе – "далеко не самое удачное начало для нового премьера, если он действительно стремится к достижению каких-либо договорённостей с Россией по мирному договору", добавил он.
"А эти договоренности возможны только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над островами принадлежит России", - заключил политик.
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ЯпонияКонстантин КосачевРоссияВ миреСпор вокруг статуса Курильских острововТокиоСовет Федерации РФФумио Кисида
 
 
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