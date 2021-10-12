https://ria.ru/20211012/yaponiya-1754142416.html

В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией

В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией - РИА Новости, 12.10.2021

В Совфеде назвали условия заключения мирного договора с Японией

Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:06

2021-10-12T10:06

2021-10-12T10:19

япония

константин косачев

россия

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

токио

совет федерации рф

фумио кисида

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Мирный договор между Россией и Японией возможен только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над Курильскими островами принадлежит России, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Судя по всему, рассчитано это заявление больше на внутреннюю, нежели чем внешнюю аудиторию - продемонстрировать решительность и непримиримость", - сказал Косачев.Так или иначе – "далеко не самое удачное начало для нового премьера, если он действительно стремится к достижению каких-либо договорённостей с Россией по мирному договору", добавил он."А эти договоренности возможны только исходя из реальной ситуации, основывающейся на итогах Второй мировой войны - суверенитет над островами принадлежит России", - заключил политик.

https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html

https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html

япония

россия

токио

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япония, константин косачев, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, совет федерации рф, фумио кисида