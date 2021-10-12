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Семьи погибших и пострадавшие в авиа ЧП в Татарстане получают выплаты

Семьи погибших и пострадавшие в авиа ЧП в Татарстане получают выплаты - РИА Новости, 12.10.2021

Семьи погибших и пострадавшие в авиа ЧП в Татарстане получают выплаты

Первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолета L-410 начались в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента республики... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:56

2021-10-12T14:56

2021-10-12T15:08

республика татарстан

происшествия

мензелинский район

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолета L-410 начались в Татарстане, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.В воскресенье утром в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя."Начались выплаты. Часть людей уже получила выплаты, другая часть будет получать их по факту поступления заявлений", - сказала Галимова журналистам.При этом она напомнила, что выплаты получат семьи всех погибших и все пострадавшие, независимо от того, в каком регионе они проживают.Ранее правительством Татарстана было подписано постановление, согласно которому семьи погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе получат по 1 миллиону рублей, получившие тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – по 100 тысяч рублей. Также республика оказывает всю необходимую помощь в организации похорон и транспортировке тел погибших к месту захоронения.

https://ria.ru/20211012/krushenie-1754129726.html

мензелинский район

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происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм