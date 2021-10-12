https://ria.ru/20211012/vybory-1754259901.html

Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года

Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года - РИА Новости, 12.10.2021

Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года

Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:30

2021-10-12T18:30

2021-10-12T18:33

политика

ярославская область

владимир путин

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508266_0:52:3129:1812_1920x0_80_0_0_ac7d53c1bdc0588f449c0862b821061f.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."В соответствии с законом, плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года", - сказал Шевченко РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Врио главы региона назначен Михаил Евраев.

https://ria.ru/20211012/evraev-1754252250.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, владимир путин, михаил евраев