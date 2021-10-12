https://ria.ru/20211012/vybory-1754259901.html
Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года
Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года - РИА Новости, 12.10.2021
Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года
Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:30
2021-10-12T18:30
2021-10-12T18:33
политика
ярославская область
владимир путин
михаил евраев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."В соответствии с законом, плановые выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года", - сказал Шевченко РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Врио главы региона назначен Михаил Евраев.
https://ria.ru/20211012/evraev-1754252250.html
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политика, ярославская область, владимир путин, михаил евраев
18:30 12.10.2021 (обновлено: 18:33 12.10.2021)
Выборы ярославского губернатора пройдут в сентябре 2022 года
Выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года