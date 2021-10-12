https://ria.ru/20211012/vstrechi-1754288867.html

В Белом доме заявили, что в Москве Нуланд проводит конструктивные встречи

В Белом доме заявили, что в Москве Нуланд проводит конструктивные встречи - РИА Новости, 12.10.2021

В Белом доме заявили, что в Москве Нуланд проводит конструктивные встречи

Администрация США считает, что находящаяся с визитом в Москве заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проводит конструктивные и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:44

2021-10-12T21:44

2021-10-12T21:52

сша

виктория нуланд

россия

оон

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дмитрий козак

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Администрация США считает, что находящаяся с визитом в Москве заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проводит конструктивные и плодотворные встречи с представителями российских властей, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как Белый дом оценивает проходящий в эти дни визит замгоссекретаря США.Нуланд находится с визитом в России, который продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

https://ria.ru/20211012/otnosheniya-1754235395.html

сша

россия

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сша, виктория нуланд, россия, оон, москва, дмитрий козак, джо байден