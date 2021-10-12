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Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам
Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам - РИА Новости, 12.10.2021
Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам
России и Китаю необходимо участвовать во встречах G20 по разным темам, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:36
2021-10-12T19:51
в мире
оон
китай
рим
всемирный банк
большая двадцатка
игорь моргулов
марио драги
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. России и Китаю необходимо участвовать во встречах G20 по разным темам, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Абсолютно необходимо, чтобы и Россия, и Китай участвовали во встречах G20, не только по политическим вопросам, но и по экономическим и вопросам окружающей среды. В этих сферах и Россия, и Китай уже приняли ряд мер…Многие усилия, в том числе по климату, нереалистичны без участия России и Китая, а также и Индии", - заявил Драги, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Риме по итогам виртуального саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
https://ria.ru/20211012/sammit-1754263861.html
китай
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в мире, оон, китай, рим, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия
19:36 12.10.2021 (обновлено: 19:51 12.10.2021)
 
Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам

Премьер Италии Драги призвал Россию и Китай участвовать во встречах G20 по разным темам

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. России и Китаю необходимо участвовать во встречах G20 по разным темам, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Абсолютно необходимо, чтобы и Россия, и Китай участвовали во встречах G20, не только по политическим вопросам, но и по экономическим и вопросам окружающей среды. В этих сферах и Россия, и Китай уже приняли ряд мер…Многие усилия, в том числе по климату, нереалистичны без участия России и Китая, а также и Индии", - заявил Драги, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Риме по итогам виртуального саммита G20.
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.
Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 18:43Захват власти в Афганистане талибами
Лидеры G20 предоставили ООН мандат на прямые действия в Афганистане
 
В миреООНКитайРимВсемирный банкБольшая двадцаткаИгорь МоргуловМарио ДрагиЗамир КабуловРоссия
 
 
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