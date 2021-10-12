https://ria.ru/20211012/vstrechi-1754272331.html

Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам

Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам - РИА Новости, 12.10.2021

Премьер Италии призвал Россию и Китай участвовать в G20 по разным темам

России и Китаю необходимо участвовать во встречах G20 по разным темам, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:36

2021-10-12T19:36

2021-10-12T19:51

в мире

оон

китай

рим

всемирный банк

большая двадцатка

игорь моргулов

марио драги

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РИМ, 12 окт - РИА Новости. России и Китаю необходимо участвовать во встречах G20 по разным темам, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Абсолютно необходимо, чтобы и Россия, и Китай участвовали во встречах G20, не только по политическим вопросам, но и по экономическим и вопросам окружающей среды. В этих сферах и Россия, и Китай уже приняли ряд мер…Многие усилия, в том числе по климату, нереалистичны без участия России и Китая, а также и Индии", - заявил Драги, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Риме по итогам виртуального саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

https://ria.ru/20211012/sammit-1754263861.html

китай

рим

россия

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в мире, оон, китай, рим, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия