https://ria.ru/20211012/vstrecha-1754175727.html

В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд

В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд - РИА Новости, 12.10.2021

В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд

В Кремле не исключают встречи замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения Украины, но это не означает,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:39

2021-10-12T12:39

2021-10-12T12:39

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сша

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле не исключают встречи замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака с замгоссекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения Украины, но это не означает, что такой формат будет постоянным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты задали ему вопрос о том, планируется ли разговор Нуланд с Козаком по поводу Украины и понятно ли, что они будут обсуждать."Вы знаете, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, собственно, американцы консультировались и с немцами, и с французами, и с нами, и таким образом они получали информацию, что называется, из первых рук и могли сопоставлять позиции участников нормандского процесса, поэтому в рамках обмена мнениями такого - да, мы не исключаем такие контакты", - сказал Песков.На вопрос, означает ли это, что формат Козак-Нуланд будет действовать на постоянной основе, представитель Кремля ответил отрицательно."Нет, это не значит абсолютно, и пока, собственно, вряд ли такой формат "Козак-Нуланд" возможен. С другой стороны, все-таки какие-то первые такие робкие контакты возрождаются на двусторонней основе. Конечно, это позитивно. Много разногласий, но тем не менее такие контакты только приветствуются", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754162162.html

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Прибытие в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости. Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан. 2021-10-12T12:39 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, сша, дмитрий козак, дмитрий песков, виктория нуланд, россия