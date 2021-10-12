16:08 12.10.2021 (обновлено: 16:44 12.10.2021)
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии
Володин предостерег депутатов от "разрушительных для страны" популизма и демагогии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны.
"Действительно, тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, но это возможно, если мы будем поступательно развиваться, если мы не будем скатываться на популизм и демагогию", - сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва.
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Обращаясь к президенту, спикер Госдумы напомнил, что он не раз, напутствуя на выборы, это подчеркивал – "что путь популизма разрушителен".
"Мы дважды потеряли страну, третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать. Надо понимать это и делать все для того, чтобы парламент укреплял и суверенитет, и решал вопросы, которые ставит президент", - добавил Володин.
Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.
"По профилю комитеты будут такими же, как профильные министерства в той части, где это было необходимо. Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку, но и, конечно, принимать более качественные законы", - сказал председатель ГД.
Он выразил надежду, что думская повестка будет объединять депутатов независимо от их партийной принадлежности, что "особенно важно в нынешнее время, когда Россия сталкивается с проблемами общемирового масштаба".
Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.