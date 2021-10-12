https://ria.ru/20211012/volodin-1754224976.html

Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии

Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии - РИА Новости, 12.10.2021

Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:08

2021-10-12T16:08

2021-10-12T16:44

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754194424_643:0:2847:1240_1920x0_80_0_0_62a7944820b873f84be8661fe51d7c82.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны."Действительно, тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, но это возможно, если мы будем поступательно развиваться, если мы не будем скатываться на популизм и демагогию", - сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва.Обращаясь к президенту, спикер Госдумы напомнил, что он не раз, напутствуя на выборы, это подчеркивал – "что путь популизма разрушителен".Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства."По профилю комитеты будут такими же, как профильные министерства в той части, где это было необходимо. Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку, но и, конечно, принимать более качественные законы", - сказал председатель ГД.Он выразил надежду, что думская повестка будет объединять депутатов независимо от их партийной принадлежности, что "особенно важно в нынешнее время, когда Россия сталкивается с проблемами общемирового масштаба".Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html

https://ria.ru/20211012/putin-1754199009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия