Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/volodin-1754224976.html
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии - РИА Новости, 12.10.2021
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:08
2021-10-12T16:44
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754194424_643:0:2847:1240_1920x0_80_0_0_62a7944820b873f84be8661fe51d7c82.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны."Действительно, тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, но это возможно, если мы будем поступательно развиваться, если мы не будем скатываться на популизм и демагогию", - сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва.Обращаясь к президенту, спикер Госдумы напомнил, что он не раз, напутствуя на выборы, это подчеркивал – "что путь популизма разрушителен".Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства."По профилю комитеты будут такими же, как профильные министерства в той части, где это было необходимо. Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку, но и, конечно, принимать более качественные законы", - сказал председатель ГД.Он выразил надежду, что думская повестка будет объединять депутатов независимо от их партийной принадлежности, что "особенно важно в нынешнее время, когда Россия сталкивается с проблемами общемирового масштаба".Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.
https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html
https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
https://ria.ru/20211012/putin-1754199009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754194424_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_22cdde84c116eea4efc138f2ab0d1134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
16:08 12.10.2021 (обновлено: 16:44 12.10.2021)
 
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии

Володин предостерег депутатов от "разрушительных для страны" популизма и демагогии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег политиков от популизма и демагогии, что разрушительно для страны.
"Действительно, тот путь, который проделала наша политическая система, становясь более открытой и конкурентной, показывает, что многое возможно, но это возможно, если мы будем поступательно развиваться, если мы не будем скатываться на популизм и демагогию", - сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 15:37
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Обращаясь к президенту, спикер Госдумы напомнил, что он не раз, напутствуя на выборы, это подчеркивал – "что путь популизма разрушителен".
"Мы дважды потеряли страну, третьего раза просто может не быть, чтобы ее потом собрать. Надо понимать это и делать все для того, чтобы парламент укреплял и суверенитет, и решал вопросы, которые ставит президент", - добавил Володин.
Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 10:03
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
"По профилю комитеты будут такими же, как профильные министерства в той части, где это было необходимо. Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку, но и, конечно, принимать более качественные законы", - сказал председатель ГД.
Он выразил надежду, что думская повестка будет объединять депутатов независимо от их партийной принадлежности, что "особенно важно в нынешнее время, когда Россия сталкивается с проблемами общемирового масштаба".
Госдума VIII созыва во вторник провела первое пленарное заседание. По его окончании парламентарии встретились в Кремле с главой государства.
LIVE: Путин проводит встречу с депутатами Госдумы нового созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 15:15
Встреча Путина с депутатами Госдумы нового созыва. Прямая трансляция
 
ПолитикаВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния