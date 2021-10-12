15:59 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин
Володин уверен, что задача США и подпевающих им стран Европы — развалить и ослабить Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы столкнулись с вызовами, которые сейчас переживает весь мир, но есть проблемы, которые исключительно в отношении нас искусственно созданы. Я имею в виду санкции. Это несправедливо по отношению к нашей стране. И то, что сотворили США и им подпевающие страны Европы... Их задача - развалить нашу страну, ослабить нашу страну. Их не интересует, сколько бедных в РФ проживает. Их интересует другое — власть над миром, над теми государствами, которые должны их обогащать", - сказал Володин журналистам после встречи депутатов Госдумы нового созыва с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Он добавил, что парламент должен сделать все, чтобы у него была объединительная повестка.
"Это повышение благосостояния наших граждан, это создание условий для роста экономики, обеспечение роста экономии, обеспечение безопасности и защиты суверенитета. Вот если мы все так будем относиться к своей работе независимо от партийной принадлежности и партийных билетов, у нас многое получится и мы быстрее победим бедность", — заключил Володин.
Он также отметил, что президент поддерживает парламент и создаёт все возможности для того, чтобы там принимались выверенные и качественные решения.
Выборы в Думу и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, а "Новые люди" - 13.