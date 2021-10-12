https://ria.ru/20211012/volodin-1754222833.html

США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин

США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин - РИА Новости, 12.10.2021

США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин

Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:59

2021-10-12T15:59

2021-10-12T16:33

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы столкнулись с вызовами, которые сейчас переживает весь мир, но есть проблемы, которые исключительно в отношении нас искусственно созданы. Я имею в виду санкции. Это несправедливо по отношению к нашей стране. И то, что сотворили США и им подпевающие страны Европы... Их задача - развалить нашу страну, ослабить нашу страну. Их не интересует, сколько бедных в РФ проживает. Их интересует другое — власть над миром, над теми государствами, которые должны их обогащать", - сказал Володин журналистам после встречи депутатов Госдумы нового созыва с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что парламент должен сделать все, чтобы у него была объединительная повестка.Он также отметил, что президент поддерживает парламент и создаёт все возможности для того, чтобы там принимались выверенные и качественные решения.Выборы в Думу и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, а "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html

https://ria.ru/20211012/volodin-1754224976.html

сша

европа

россия

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в мире, сша, европа, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, лдпр