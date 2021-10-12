Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/volodin-1754222833.html
США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин
США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин - РИА Новости, 12.10.2021
США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин
Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:59
2021-10-12T16:33
в мире
сша
европа
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754194424_643:0:2847:1240_1920x0_80_0_0_62a7944820b873f84be8661fe51d7c82.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы столкнулись с вызовами, которые сейчас переживает весь мир, но есть проблемы, которые исключительно в отношении нас искусственно созданы. Я имею в виду санкции. Это несправедливо по отношению к нашей стране. И то, что сотворили США и им подпевающие страны Европы... Их задача - развалить нашу страну, ослабить нашу страну. Их не интересует, сколько бедных в РФ проживает. Их интересует другое — власть над миром, над теми государствами, которые должны их обогащать", - сказал Володин журналистам после встречи депутатов Госдумы нового созыва с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что парламент должен сделать все, чтобы у него была объединительная повестка.Он также отметил, что президент поддерживает парламент и создаёт все возможности для того, чтобы там принимались выверенные и качественные решения.Выборы в Думу и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, а "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20211012/putin-1754218956.html
https://ria.ru/20211012/volodin-1754224976.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754194424_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_22cdde84c116eea4efc138f2ab0d1134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, европа, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
15:59 12.10.2021 (обновлено: 16:33 12.10.2021)
 
США и подпевающие им страны Европы хотят развалить Россию, заявил Володин

Володин уверен, что задача США и подпевающих им стран Европы — развалить и ослабить Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Задачи США и подпевающих им стран Европы - развалить и ослабить РФ, их интересует только власть над странами, которые должны их обогащать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы столкнулись с вызовами, которые сейчас переживает весь мир, но есть проблемы, которые исключительно в отношении нас искусственно созданы. Я имею в виду санкции. Это несправедливо по отношению к нашей стране. И то, что сотворили США и им подпевающие страны Европы... Их задача - развалить нашу страну, ослабить нашу страну. Их не интересует, сколько бедных в РФ проживает. Их интересует другое — власть над миром, над теми государствами, которые должны их обогащать", - сказал Володин журналистам после встречи депутатов Госдумы нового созыва с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 15:37
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Он добавил, что парламент должен сделать все, чтобы у него была объединительная повестка.
"Это повышение благосостояния наших граждан, это создание условий для роста экономики, обеспечение роста экономии, обеспечение безопасности и защиты суверенитета. Вот если мы все так будем относиться к своей работе независимо от партийной принадлежности и партийных билетов, у нас многое получится и мы быстрее победим бедность", — заключил Володин.
Он также отметил, что президент поддерживает парламент и создаёт все возможности для того, чтобы там принимались выверенные и качественные решения.
Выборы в Думу и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, а "Новые люди" - 13.
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 16:08
Володин предостерег депутатов от популизма и демагогии
 
В миреСШАЕвропаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
Лента новостейМолния