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Автоэксперты оценили идею радикальных мер наказания за пьяную езду
Автоэксперты оценили идею радикальных мер наказания за пьяную езду - РИА Новости, 12.10.2021
Автоэксперты оценили идею радикальных мер наказания за пьяную езду
Инициативы о пожизненном лишении прав для пьяных водителей-рецидивистов и уголовной ответственности за пьяное вождение должны иметь возможность быть... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:34
2021-10-12T14:34
общество
марат хуснуллин
авто
виктор травин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инициативы о пожизненном лишении прав для пьяных водителей-рецидивистов и уголовной ответственности за пьяное вождение должны иметь возможность быть оспоренными, нужно возложить ответственность на гражданское общество за контроль над пьяными за рулем, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности и пожизненного лишения прав. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта: автомобилями, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами. Кроме того, будут ограничены права на владение оружием. Как уточнили в издании, МВД и Минздрав также создадут механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду."Пожизненное лишение прав – это жестоко, но на 5-10 лет можно лишать. Но все это при условии, что у потенциального нарушителя будет возможность оправдать себя, предоставить доказательства. То есть, если дадут возможность бороться за свою правоту. Был или не был пьяным", - заявил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.Автоэксперт также добавил, что введение уголовной отвесности для пьяных водителей целесообразно, однако оно может привести к риску роста коррупции. По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, сегодня количество ДТП по вине нетрезвых водителей снижается, поэтому принимать какие-либо дополнительные меры в этот период "по меньшей мере нелогично", подчеркнул эксперт. При том, что за последние 10-15 лет наказание за нетрезвое вождение ужесточались многократно, однако они не привели к ощутимым результатам, добавил Травин."Что нам говорит товарищ Хуснуллин - пусть он поедет, и мы его накажем. Но мне потом уже не нужно, мне нужно до того. Поэтому речь должна идти о профилактике. Кто должен этим заниматься?.. К каждому пьяному не приставишь по полицейскому. Поэтому этим заниматься должны мы с вами. Видим, садится сосед за руль пьяный - поговорили с ним или вызвали полицию. Мы должны этим заниматься, нас больше, чем сотрудников полиции. Мы за всеми можем проследить. Вот кто должен этим заниматься - гражданское общество", - подчеркнул Травин.
https://ria.ru/20211012/nakazanie-1754195523.html
https://ria.ru/20211012/prava-1754145546.html
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общество, марат хуснуллин, авто, виктор травин, россия
14:34 12.10.2021
 
Автоэксперты оценили идею радикальных мер наказания за пьяную езду

Автоэксперты: радикальные меры наказания за пьяную езду должны допускать их обжалование

© Фото : PeugeotПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Peugeot
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инициативы о пожизненном лишении прав для пьяных водителей-рецидивистов и уголовной ответственности за пьяное вождение должны иметь возможность быть оспоренными, нужно возложить ответственность на гражданское общество за контроль над пьяными за рулем, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что российские власти планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности и пожизненного лишения прав. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Ведомствам необходимо будет проработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта: автомобилями, снегоходами, лодками, даже поездами и самолетами. Кроме того, будут ограничены права на владение оружием. Как уточнили в издании, МВД и Минздрав также создадут механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду.
Полиция проводит тестирование водителя на алкогольное опьянение в Майами, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 13:53
Уголовное наказание за езду в алкогольном опьянении в странах мира
"Пожизненное лишение прав – это жестоко, но на 5-10 лет можно лишать. Но все это при условии, что у потенциального нарушителя будет возможность оправдать себя, предоставить доказательства. То есть, если дадут возможность бороться за свою правоту. Был или не был пьяным", - заявил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Автоэксперт также добавил, что введение уголовной отвесности для пьяных водителей целесообразно, однако оно может привести к риску роста коррупции. По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, сегодня количество ДТП по вине нетрезвых водителей снижается, поэтому принимать какие-либо дополнительные меры в этот период "по меньшей мере нелогично", подчеркнул эксперт. При том, что за последние 10-15 лет наказание за нетрезвое вождение ужесточались многократно, однако они не привели к ощутимым результатам, добавил Травин.
"Что нам говорит товарищ Хуснуллин - пусть он поедет, и мы его накажем. Но мне потом уже не нужно, мне нужно до того. Поэтому речь должна идти о профилактике. Кто должен этим заниматься?.. К каждому пьяному не приставишь по полицейскому. Поэтому этим заниматься должны мы с вами. Видим, садится сосед за руль пьяный - поговорили с ним или вызвали полицию. Мы должны этим заниматься, нас больше, чем сотрудников полиции. Мы за всеми можем проследить. Вот кто должен этим заниматься - гражданское общество", - подчеркнул Травин.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ОбществоМарат ХуснуллинАвтоВиктор ТравинРоссия
 
 
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