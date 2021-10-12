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Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей - РИА Новости, 12.10.2021
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей
Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:15
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
марат хуснуллин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить "согласованные предложения" по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, "принимая во внимание степень опьянения"."Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина", - говорится в сообщении.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), марат хуснуллин
14:10 12.10.2021 (обновлено: 14:15 12.10.2021)
 
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей

Минздрав проработает предложения после поручения Хуснуллина о наказании пьяных водителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПриборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить "согласованные предложения" по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, "принимая во внимание степень опьянения".
"Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина", - говорится в сообщении.
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:40
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Марат Хуснуллин
 
 
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