https://ria.ru/20211012/voditeli-1754198643.html

Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей

Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей - РИА Новости, 12.10.2021

Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей

Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:10

2021-10-12T14:15

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

марат хуснуллин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить "согласованные предложения" по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, "принимая во внимание степень опьянения"."Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210303/pyanstvo-1599746855.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), марат хуснуллин