https://ria.ru/20211012/voditeli-1754198643.html
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей - РИА Новости, 12.10.2021
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей
Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:10
2021-10-12T14:15
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
марат хуснуллин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина об ужесточении ответственности для пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить "согласованные предложения" по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, "принимая во внимание степень опьянения"."Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210303/pyanstvo-1599746855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), марат хуснуллин
14:10 12.10.2021 (обновлено: 14:15 12.10.2021)
Минздрав подготовит предложения об усилении наказания для пьяных водителей
Минздрав проработает предложения после поручения Хуснуллина о наказании пьяных водителей