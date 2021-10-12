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В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан"
В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан" - РИА Новости, 12.10.2021
В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан"
Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Магадан" принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:04
2021-10-12T17:04
безопасность
вмф рф
адмиралтейские верфи
николай евменов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Магадан" принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметил главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны, "Адмиралтейские верфи" "на 1 месяц раньше установленного срока передали подводную лодку "Магадан" в состав ВМФ". По его словам, это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения достигнут серьезный результат - когда строительство подводных лодок идет с опережением графика.Главком напомнил, что предыдущая подлодка 636.3 "Волхов" также была передана в состав ВМФ на месяц ранее установленного графиком срока.Контракт на строительство серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) был подписан в сентябре 2016 года. Первая лодка "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.Третья подлодка 636.3 для ТОФ "Магадан" была заложена в ноябре 2019 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятый и шестой подводные корабли серии - "Можайск" и "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года. Вся серия должна быть передана флоту до 2024 года.
https://ria.ru/20210921/podlodka-1751106938.html
https://ria.ru/20210924/avianosets-1751572546.html
https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html
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безопасность, вмф рф, адмиралтейские верфи, николай евменов
17:04 12.10.2021
 
В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан"

Дизель-электрическая подлодка "Магадан" вошла в боевой состав ВМФ

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка "Магадан" во время морской части заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота
Дизель-электрическая подводная лодка Магадан во время морской части заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Магадан" принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" состоялась торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки "Магадан" проекта 636.3. На подводной лодке был поднят Андреевский флаг", - сказали в ведомстве.
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Как отметил главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны, "Адмиралтейские верфи" "на 1 месяц раньше установленного срока передали подводную лодку "Магадан" в состав ВМФ". По его словам, это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения достигнут серьезный результат - когда строительство подводных лодок идет с опережением графика.
Главком напомнил, что предыдущая подлодка 636.3 "Волхов" также была передана в состав ВМФ на месяц ранее установленного графиком срока.
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Контракт на строительство серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) был подписан в сентябре 2016 года. Первая лодка "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.
Третья подлодка 636.3 для ТОФ "Магадан" была заложена в ноябре 2019 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятый и шестой подводные корабли серии - "Можайск" и "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года. Вся серия должна быть передана флоту до 2024 года.
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БезопасностьВМФ РФАдмиралтейские верфиНиколай Евменов
 
 
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