https://ria.ru/20211012/vmf-1754238736.html

В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан"

В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан" - РИА Новости, 12.10.2021

В боевой состав ВМФ приняли дизель-электрическую подлодку "Магадан"

Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Магадан" принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:04

2021-10-12T17:04

2021-10-12T17:04

безопасность

вмф рф

адмиралтейские верфи

николай евменов

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Магадан" принята в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметил главком ВМФ Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны, "Адмиралтейские верфи" "на 1 месяц раньше установленного срока передали подводную лодку "Магадан" в состав ВМФ". По его словам, это говорит о том, что по ряду направлений военного кораблестроения достигнут серьезный результат - когда строительство подводных лодок идет с опережением графика.Главком напомнил, что предыдущая подлодка 636.3 "Волхов" также была передана в состав ВМФ на месяц ранее установленного графиком срока.Контракт на строительство серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) был подписан в сентябре 2016 года. Первая лодка "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.Третья подлодка 636.3 для ТОФ "Магадан" была заложена в ноябре 2019 года. В настоящее время на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии "Уфа" идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. Пятый и шестой подводные корабли серии - "Можайск" и "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года. Вся серия должна быть передана флоту до 2024 года.

https://ria.ru/20210921/podlodka-1751106938.html

https://ria.ru/20210924/avianosets-1751572546.html

https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, адмиралтейские верфи, николай евменов