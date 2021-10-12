https://ria.ru/20211012/vizy-1754295192.html

Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы

Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы - РИА Новости, 12.10.2021

Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы

Российские дипломатические представительства в США продолжают выдавать визы в полном объеме, несмотря на разворачивающуюся не по вине Москвы "визовую войну",... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:25

2021-10-12T23:25

2021-10-12T23:27

сша

москва

анатолий антонов

визы

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Российские дипломатические представительства в США продолжают выдавать визы в полном объеме, несмотря на разворачивающуюся не по вине Москвы "визовую войну", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Знаю, что многих из вас волнует возможность выдачи виз для взаимных поездок предпринимателей. Могу вас заверить, что российские диппредставительства в США продолжают осуществлять оформление виз в полном объеме, невзирая на сложную кадровую ситуацию из-за продолжающейся не по нашей вине "визовой войны", - сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html

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сша, москва, анатолий антонов, визы, россия