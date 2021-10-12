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Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы
Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы - РИА Новости, 12.10.2021
Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы
Российские дипломатические представительства в США продолжают выдавать визы в полном объеме, несмотря на разворачивающуюся не по вине Москвы "визовую войну",... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:25
2021-10-12T23:25
2021-10-12T23:27
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Российские дипломатические представительства в США продолжают выдавать визы в полном объеме, несмотря на разворачивающуюся не по вине Москвы "визовую войну", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Знаю, что многих из вас волнует возможность выдачи виз для взаимных поездок предпринимателей. Могу вас заверить, что российские диппредставительства в США продолжают осуществлять оформление виз в полном объеме, невзирая на сложную кадровую ситуацию из-за продолжающейся не по нашей вине "визовой войны", - сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.
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сша, москва, анатолий антонов, визы, россия
23:25 12.10.2021 (обновлено: 23:27 12.10.2021)
Посол России в США сообщил, что дипмиссия продолжает оформлять визы
Посол России в США Антонов заявил, что продолжается оформление виз несмотря на разногласия