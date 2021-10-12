https://ria.ru/20211012/vitse-spikery-1754169862.html
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы - РИА Новости, 12.10.2021
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы
Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала Александра Жукова ("Единая Россия") и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами палаты восьмого... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:19
2021-10-12T12:19
2021-10-12T12:23
политика
госдума рф
единая россия
кпрф
александр жуков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала Александра Жукова ("Единая Россия") и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами палаты восьмого созыва.Оба депутата занимали посты первых зампредов в Госдуме шестого и седьмого созывов.
https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, единая россия, кпрф, александр жуков
12:19 12.10.2021 (обновлено: 12:23 12.10.2021)
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы
Госдума утвердила Жукова и Мельникова первыми вице-спикерами палаты