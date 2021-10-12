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Утверждены первые вице-спикеры Госдумы
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы - РИА Новости, 12.10.2021
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы
Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала Александра Жукова ("Единая Россия") и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами палаты восьмого... РИА Новости, 12.10.2021
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политика
госдума рф
единая россия
кпрф
александр жуков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала Александра Жукова ("Единая Россия") и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами палаты восьмого созыва.Оба депутата занимали посты первых зампредов в Госдуме шестого и седьмого созывов.
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политика, госдума рф, единая россия, кпрф, александр жуков
12:19 12.10.2021 (обновлено: 12:23 12.10.2021)
 
Утверждены первые вице-спикеры Госдумы

Госдума утвердила Жукова и Мельникова первыми вице-спикерами палаты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдума во вторник на первом пленарном заседании избрала Александра Жукова ("Единая Россия") и Ивана Мельникова (КПРФ) первыми вице-спикерами палаты восьмого созыва.
Оба депутата занимали посты первых зампредов в Госдуме шестого и седьмого созывов.
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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ПолитикаГосдума РФЕдиная РоссияКПРФАлександр Жуков
 
 
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