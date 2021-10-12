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"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ
"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ - РИА Новости, 12.10.2021
"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ
"Восточная верфь" во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:36
2021-10-12T08:36
безопасность
владивосток
восточная верфь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. "Восточная верфь" во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие."Восточная верфь" 12 октября 2021 года начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло 6 месяцев, приёмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.Помимо плавучего причала, в этом году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля "Находка" и "Невельск" проекта 10410 "Светляк", первый дальневосточный краболов "Охотск" проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно "Аян" аналогичного проекта. Также в этом году планируется завершить постройку малого морского танкера "Михаил Барсков" проекта 03182."Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России.
https://ria.ru/20200612/1572839785.html
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безопасность, владивосток, восточная верфь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальний восток, россия
08:36 12.10.2021
 
"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ

"Восточная верфь" отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей ТОФ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрчал ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке
Прчал ОАО Восточная верфь во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. "Восточная верфь" во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие.
"Восточная верфь" 12 октября 2021 года начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло 6 месяцев, приёмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
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12 июня 2020, 04:47
"Восточная верфь" досрочно построила причалы для субмарин ТОФ
Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.
Помимо плавучего причала, в этом году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля "Находка" и "Невельск" проекта 10410 "Светляк", первый дальневосточный краболов "Охотск" проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно "Аян" аналогичного проекта. Также в этом году планируется завершить постройку малого морского танкера "Михаил Барсков" проекта 03182.
"Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России.
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8 марта 2017, 08:55Новое оружие России
Минобороны разместит на "Восточной верфи" заказ на строительство кораблей
 
БезопасностьВладивостокВосточная верфьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дальний ВостокРоссия
 
 
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