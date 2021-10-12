https://ria.ru/20211012/verf-1754132314.html

"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ

"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ - РИА Новости, 12.10.2021

"Восточная верфь" построила плавучий причал для кораблей ТОФ

"Восточная верфь" во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:36

2021-10-12T08:36

2021-10-12T08:36

безопасность

владивосток

восточная верфь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. "Восточная верфь" во Владивостоке построила и отправила на Камчатку плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота, сообщает предприятие."Восточная верфь" 12 октября 2021 года начала буксировку полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1 в пункт базирования на Камчатке. Завершить операцию планируется через 10 дней. На постройку заказа ушло 6 месяцев, приёмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, подачу с берега на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь кораблей с берегом, производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.Помимо плавучего причала, в этом году предприятие передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля "Находка" и "Невельск" проекта 10410 "Светляк", первый дальневосточный краболов "Охотск" проекта 03141, спустило на воду второе краболовное судно "Аян" аналогичного проекта. Также в этом году планируется завершить постройку малого морского танкера "Михаил Барсков" проекта 03182."Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России.

https://ria.ru/20200612/1572839785.html

https://ria.ru/20170308/1489542393.html

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дальний восток

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безопасность, владивосток, восточная верфь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальний восток, россия