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Россиянам посоветовали не бежать за долларами и евро
Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро - РИА Новости, 12.10.2021
Россиянам посоветовали не бежать за долларами и евро
Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T02:17
2021-10-12T02:17
2021-10-12T02:17
экономика
доллар
евро
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей РусецкийОн подчеркивает, что специфика текущего ценового подъема на сырье - относительно слабый рубль. В рублевом выражении баррель нефти стоит шесть тысяч рублей, и это исторический максимум. Слабый рубль, считает Русецкий, идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но при этом сильно ударяет по инфляции и рынку облигаций.Собеседник агентства обращает внимание и на ставки по валютным депозитам – они сейчас близки к нулю, и, по прогнозам, в ближайшие годы ситуация по ним не изменится. Поэтому, делает вывод аналитик, лучше пока не выходить из российских активов. Впрочем, элементарную диверсификацию сбережений по валютам никто не отменял.
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экономика, доллар, евро, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
Аналитик Русецкий рекомендовал россиянам не покупать доллары и евро
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм"
управляющий активами "БКС Мир инвестиций
" Андрей Русецкий
"Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики. Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон ещё даже не начался", — отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что специфика текущего ценового подъема на сырье - относительно слабый рубль. В рублевом выражении баррель нефти стоит шесть тысяч рублей, и это исторический максимум. Слабый рубль, считает Русецкий, идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но при этом сильно ударяет по инфляции и рынку облигаций.
Собеседник агентства обращает внимание и на ставки по валютным депозитам – они сейчас близки к нулю, и, по прогнозам, в ближайшие годы ситуация по ним не изменится. Поэтому, делает вывод аналитик, лучше пока не выходить из российских активов. Впрочем, элементарную диверсификацию сбережений по валютам никто не отменял.