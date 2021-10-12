https://ria.ru/20211012/valyuta-1754119646.html

Россиянам посоветовали не бежать за долларами и евро

Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро - РИА Новости, 12.10.2021

Россиянам посоветовали не бежать за долларами и евро

Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T02:17

2021-10-12T02:17

2021-10-12T02:17

экономика

доллар

евро

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пока цены на сырьё растут, стоит инвестировать в российские активы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей РусецкийОн подчеркивает, что специфика текущего ценового подъема на сырье - относительно слабый рубль. В рублевом выражении баррель нефти стоит шесть тысяч рублей, и это исторический максимум. Слабый рубль, считает Русецкий, идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но при этом сильно ударяет по инфляции и рынку облигаций.Собеседник агентства обращает внимание и на ставки по валютным депозитам – они сейчас близки к нулю, и, по прогнозам, в ближайшие годы ситуация по ним не изменится. Поэтому, делает вывод аналитик, лучше пока не выходить из российских активов. Впрочем, элементарную диверсификацию сбережений по валютам никто не отменял.

https://ria.ru/20211002/vklady-1752759423.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, евро, андрей русецкий, бкс мир инвестиций