https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754179656.html

Губернатор Приамурья призвал усилить темпы вакцинации от COVID-19

Губернатор Приамурья призвал усилить темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Губернатор Приамурья призвал усилить темпы вакцинации от COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что необходимо усилить темпы вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:51

2021-10-12T12:51

2021-10-12T12:51

амурская область

общество

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здоровье - общество

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василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что необходимо усилить темпы вакцинации от COVID-19."Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Заседание на тему вакцинации прошло в правительстве Приамурья. Со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву власти сообщают, что "темпы вакцинации от CОVID-19 в Приамурье остаются низкими". Первым компонентом на 12 октября привито почти 265 тысяч человек – это 63,6 % от плана вакцинации (средний показатель по России – 61%). Вторым компонентом вакцинировано 232 тысячи человек (48% от плана).Всего с начала массовой прививочной кампании в регион поступило 393 560 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время ожидается поступление еще 24 000 доз "Гам-Ковид-Вак"."Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в городе Райчихинске, Мазановском и Зейском районах. В то же время мы вынуждены вывозить санавиацией пациентов с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, из отдаленных поселений Зейского района", - рассказала Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении правительства Приамурья.Самые высокие темпы вакцинации фиксируют в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. На остальных территориях сохраняются темпы ниже среднеобластного уровня.

https://ria.ru/20211011/tsentr-1754003597.html

https://ria.ru/20211007/priamure-1753449290.html

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