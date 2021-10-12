Губернатор Приамурья призвал усилить темпы вакцинации от COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал усилить темпы вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что необходимо усилить темпы вакцинации от COVID-19.
"Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Заседание на тему вакцинации прошло в правительстве Приамурья. Со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву власти сообщают, что "темпы вакцинации от CОVID-19 в Приамурье остаются низкими". Первым компонентом на 12 октября привито почти 265 тысяч человек – это 63,6 % от плана вакцинации (средний показатель по России – 61%). Вторым компонентом вакцинировано 232 тысячи человек (48% от плана).
Всего с начала массовой прививочной кампании в регион поступило 393 560 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время ожидается поступление еще 24 000 доз "Гам-Ковид-Вак".
"Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в городе Райчихинске, Мазановском и Зейском районах. В то же время мы вынуждены вывозить санавиацией пациентов с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, из отдаленных поселений Зейского района", - рассказала Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении правительства Приамурья.
Самые высокие темпы вакцинации фиксируют в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. На остальных территориях сохраняются темпы ниже среднеобластного уровня.