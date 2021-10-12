https://ria.ru/20211012/ultimatum-1754237140.html

В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу

В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу - РИА Новости, 12.10.2021

В ЛНР заявили, что Киев выдвинул ультиматум по Донбассу

Представители Киева выдвинули ультиматум, выполнение которого якобы позволит вернуться к обсуждению мирного плана по урегулированию конфликта в Донбассе,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:57

2021-10-12T16:57

2021-10-12T16:57

в мире

украина

киев

андрей костин (банкир)

луганская народная республика

telegram (приложение)

сильви берманн

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Представители Киева выдвинули ультиматум, выполнение которого якобы позволит вернуться к обсуждению мирного плана по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Заседание политической подгруппы контактной группы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции. Представители республик планировали обсудить "дорожную карту" по урегулированию конфликта."В течение двух с половиной часов заседания украинская делегация не только продолжила свою уже стандартную клоунаду с игнорированием неудобных вопросов и зачитыванием вслух неких "тайных" документов, но и пошла дальше – прямо отказалась обсуждать предложения республик по "дорожной карте" мирного урегулирования и начала выдвигать ультимативные условия для возвращения к ее обсуждению", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале.Какие именно условия выдвинул представитель киевской делегации, не сообщается, однако Ковшарь заявила, что Киев довел ситуацию на заседании до абсурда, когда представитель его делегации Андрей Костин начал уточнять, какие документы входят в минские соглашения."На это вынуждена была отреагировать даже координатор рабочей группы госпожа Берманн (Сильви Берманн – ред.), которая до этого терпеливо позволяла Украине срывать работу, – спросила: как можно работать в переговорах по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями и не знать, что они включают?" - добавила пресс-секретарь делегации ЛНР.Ковшарь подчеркнула, что вся работа киевской делегации в подгруппе целенаправленно сводится к блокированию обсуждения любых вопросов, по которым возможно достижение результата.

https://ria.ru/20211008/peregovory-1753736824.html

https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, андрей костин (банкир), луганская народная республика, telegram (приложение), сильви берманн