https://ria.ru/20211012/ukraina-1754230034.html

"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР

"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2021

"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР

Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:31

в мире

оон

дунья миятович

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

дмитрий полянский

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в нем она призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" - 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина - автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит", - сказал Мирошник.Он пояснил, что девочку обвиняют в "распространении фейков и собственных домыслов", а также участии в писательских конкурсах в России.По его словам, украинские националисты боятся таких высказываний, так как на подконтрольной Киеву территории "слышать такое совсем не приятно, а внести фамилию ребенка в список "врагов народа" - это запросто".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html

https://ria.ru/20200217/1564902318.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, дмитрий полянский, родион мирошник