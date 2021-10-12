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https://ria.ru/20211012/ukraina-1754230034.html
"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР
"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2021
"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР
Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:31
2021-10-12T16:31
в мире
оон
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
дмитрий полянский
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в нем она призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" - 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина - автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит", - сказал Мирошник.Он пояснил, что девочку обвиняют в "распространении фейков и собственных домыслов", а также участии в писательских конкурсах в России.По его словам, украинские националисты боятся таких высказываний, так как на подконтрольной Киеву территории "слышать такое совсем не приятно, а внести фамилию ребенка в список "врагов народа" - это запросто".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html
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в мире, оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, дмитрий полянский, родион мирошник
16:31 12.10.2021
 
"Миротворец" добавил в базу 12-летнюю девочку из Луганска, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что "Миротворец" добавил в базу двенадцатилетнюю писательницу из Луганска

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтелла "Я люблю Луганск" в Луганск
Стелла Я люблю Луганск в Луганск - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее Савенкова записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в нем она призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:19
Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец"
"Украина внесла на "Миротворец" еще одного "врага" - 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина - автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит", - сказал Мирошник.
Он пояснил, что девочку обвиняют в "распространении фейков и собственных домыслов", а также участии в писательских конкурсах в России.
"Кроме детской прозы у нее есть такие строчки: "Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни - война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка", - комментирует Мирошник.
По его словам, украинские националисты боятся таких высказываний, так как на подконтрольной Киеву территории "слышать такое совсем не приятно, а внести фамилию ребенка в список "врагов народа" - это запросто".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля 2020, 23:48
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
 
В миреООНДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕДмитрий ПолянскийРодион Мирошник
 
 
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