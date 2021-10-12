Болгары разнесли украинский план победы над Россией

15:06 12.10.2021 (обновлено: 18:23 12.10.2021)
"Как много идиотов": болгары высмеяли украинский план победы над Россией
Читатели "Факти" высмеяли экс-главу МИД Украины Климкина за план победы над Россией
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о способах победы над Москвой
Политик назвал Вашингтон главным помощником Киева в случае войны с Россией. По его словам, только президент США Джо Байден может начертить Кремлю "красные линии" в вопросах глобальной политики. Многие читатели восприняли его высказывание с иронией.
"Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа "украинцы о том, как американцы победили бы Россию". Тоже глупость, но хотя бы соответствует содержанию", — отметил пользователь с ником От страни.
"Как много всяких идиотов. Какой смысл Украине прислуживать англосаксам, чтобы победить родственный народ?" — задался вопросом Абе.
"Если они хотят вернуть Крым — это невозможно. Если бы они туда не пустили американцев, его бы у них не отобрали. Сами доигрались — эта ситуация напоминает мне принцип: не хочу, чтобы мне было хорошо, хочу, чтобы соседу было хуже" — подчеркнул Emillio.
"США и Россия будут биться до последнего украинца", — сыронизировал Ежко.
"Мерзкие американцы пусть заботятся о своей стране и не вмешиваются в дела и проблемы других! Вот почему все ненавидят Америку — она везде сует свой нос и строит из себя властелина мира!" — выразил мнение Данаил Лазаров.
"Вот откроют "Северный поток — 2" — сами захотят стать частью России", — подытожили пользователи.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению экс-зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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