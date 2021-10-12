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Болгары разнесли украинский план победы над Россией
"Как много идиотов": болгары высмеяли украинский план победы над Россией - РИА Новости, 12.10.2021
Болгары разнесли украинский план победы над Россией
Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о способах победы над Москвой РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:06
2021-10-12T18:23
политика
киев
воронеж
джо байден
верховная рада украины
госдума рф
алексей гончаренко
александр шерин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о способах победы над МосквойПолитик назвал Вашингтон главным помощником Киева в случае войны с Россией. По его словам, только президент США Джо Байден может начертить Кремлю "красные линии" в вопросах глобальной политики. Многие читатели восприняли его высказывание с иронией."Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа "украинцы о том, как американцы победили бы Россию". Тоже глупость, но хотя бы соответствует содержанию", — отметил пользователь с ником От страни."Как много всяких идиотов. Какой смысл Украине прислуживать англосаксам, чтобы победить родственный народ?" — задался вопросом Абе."Если они хотят вернуть Крым — это невозможно. Если бы они туда не пустили американцев, его бы у них не отобрали. Сами доигрались — эта ситуация напоминает мне принцип: не хочу, чтобы мне было хорошо, хочу, чтобы соседу было хуже" — подчеркнул Emillio."США и Россия будут биться до последнего украинца", — сыронизировал Ежко."Мерзкие американцы пусть заботятся о своей стране и не вмешиваются в дела и проблемы других! Вот почему все ненавидят Америку — она везде сует свой нос и строит из себя властелина мира!" — выразил мнение Данаил Лазаров."Вот откроют "Северный поток — 2" — сами захотят стать частью России", — подытожили пользователи.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению экс-зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, киев, воронеж, джо байден, верховная рада украины, госдума рф, алексей гончаренко, александр шерин, северный поток — 2, россия
15:06 12.10.2021 (обновлено: 18:23 12.10.2021)
 
"Как много идиотов": болгары высмеяли украинский план победы над Россией

Читатели "Факти" высмеяли экс-главу МИД Украины Климкина за план победы над Россией

© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о способах победы над Москвой
Политик назвал Вашингтон главным помощником Киева в случае войны с Россией. По его словам, только президент США Джо Байден может начертить Кремлю "красные линии" в вопросах глобальной политики. Многие читатели восприняли его высказывание с иронией.
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"Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа "украинцы о том, как американцы победили бы Россию". Тоже глупость, но хотя бы соответствует содержанию", — отметил пользователь с ником От страни.
"Как много всяких идиотов. Какой смысл Украине прислуживать англосаксам, чтобы победить родственный народ?" — задался вопросом Абе.
"Если они хотят вернуть Крым — это невозможно. Если бы они туда не пустили американцев, его бы у них не отобрали. Сами доигрались — эта ситуация напоминает мне принцип: не хочу, чтобы мне было хорошо, хочу, чтобы соседу было хуже" — подчеркнул Emillio.
"США и Россия будут биться до последнего украинца", — сыронизировал Ежко.
"Мерзкие американцы пусть заботятся о своей стране и не вмешиваются в дела и проблемы других! Вот почему все ненавидят Америку — она везде сует свой нос и строит из себя властелина мира!" — выразил мнение Данаил Лазаров.
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Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению экс-зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаКиевВоронежДжо БайденВерховная Рада УкраиныГосдума РФАлексей ГончаренкоАлександр ШеринСеверный поток — 2Россия
 
 
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