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https://ria.ru/20211012/ukraina-1754196005.html
Украина одумалась и захотела "холодного мира" с Россией
На Украине призвали к "холодному миру" с Россией - РИА Новости, 12.10.2021
Украина одумалась и захотела "холодного мира" с Россией
Киеву необходимо снизить напряженность в отношениях с Москвой, однако для этого необходимо заморозить конфликт в Донбассе, заявил в эфире ютьюб-канала UkrLife... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:54
2021-10-12T16:20
украина
грузия
южная осетия
дмитрий медведев
владимир фесенко
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Киеву необходимо снизить напряженность в отношениях с Москвой, однако для этого необходимо заморозить конфликт в Донбассе, заявил в эфире ютьюб-канала UkrLife украинский политолог Владимир Фесенко.По его словам, примером в этой ситуации может послужить Грузия. Несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны впоследствии восстановили экономические связи. Эксперт отметил, что власть в Грузии оставалась отнюдь не пророссийской, однако отношения с Кремлем удалось сделать "более мягкими". Значит, прекращение войны в Донбассе должно поспособствовать развитию диалога между Киевом и Москвой, считает он."То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир. Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир... Может быть, восстановление авиационного сообщения или что-то еще", — считает политолог.Отношения двух стран ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. По его словам, нет смысла в переговорах с киевскими властями, поскольку это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию.
https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html
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украина, грузия, южная осетия, дмитрий медведев, владимир фесенко, россия
13:54 12.10.2021 (обновлено: 16:20 12.10.2021)
 
На Украине призвали к "холодному миру" с Россией

Украинский политолог Фесенко: Киеву нужен "холодный мир" с Москвой

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Киеву необходимо снизить напряженность в отношениях с Москвой, однако для этого необходимо заморозить конфликт в Донбассе, заявил в эфире ютьюб-канала UkrLife украинский политолог Владимир Фесенко.
По его словам, примером в этой ситуации может послужить Грузия. Несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны впоследствии восстановили экономические связи. Эксперт отметил, что власть в Грузии оставалась отнюдь не пророссийской, однако отношения с Кремлем удалось сделать "более мягкими". Значит, прекращение войны в Донбассе должно поспособствовать развитию диалога между Киевом и Москвой, считает он.
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"То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир. Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир... Может быть, восстановление авиационного сообщения или что-то еще", — считает политолог.
Отношения двух стран ухудшились в 2014 году на фоне ситуации в Донбассе и возвращения Крыма. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве также не раз подчеркивали, что не выступают стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос полуострова закрыт окончательно.
Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. По его словам, нет смысла в переговорах с киевскими властями, поскольку это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию.
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УкраинаГрузияЮжная ОсетияДмитрий МедведевВладимир ФесенкоРоссия
 
 
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