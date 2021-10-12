https://ria.ru/20211012/ukraina-1754181379.html

Зеленский поддержал идею создать военную миссию Евросоюза на Украине

Зеленский поддержал идею создать военную миссию Евросоюза на Украине - РИА Новости, 12.10.2021

Зеленский поддержал идею создать военную миссию Евросоюза на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:58

2021-10-12T12:58

2021-10-12T13:27

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу."Это учебная военная миссия, которая предполагает применение лучших европейских практик, обмен опытом. Мы благодарны, во-первых, Литве за эту поддержку и эту инициативу. Знаю, что идет обсуждение относительно этой миссии со стороны ЕС. Знаю, что таких стран становится с каждым днем все больше и больше. Мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Зеленский на пресс-конференции во вторник по итогам саммита "Украина-ЕС" в Киеве.Ранее Еврокомиссия, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности создания в ближайшее время военной учебной миссии ЕС на Украине, заявили, что Евросоюз обсуждает различные меры поддержки Украины.О возможности создания такой миссии сообщали СМИ со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства. СМИ писали, что в документе упомянуты и другие способы, при помощи которых ЕС мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии - варианты включают расширение существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Пресса сообщала, что о военной учебной миссии ЕС в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.Подобные миссии Евросоюза действуют в различных государствах. Так, в Ираке в 2017 году по просьбе Багдада была создана миссия ЕС по содействию иракским силам безопасности. В ее задачу входит консультирование офиса советника по национальной безопасности Ирака и министерства внутренних дел по вопросам реализации новой национальной стратегии в сфере безопасности. Европейцы консультируют иракцев по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также организованной преступностью, контрабандой, коррупцией, отмыванием финансовых средств. В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для оказания содействия в борьбе с терроризмом властям этой страны.

https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749532649.html

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украина, в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза, жозеп боррель