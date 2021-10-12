НАТО начала учения "Железный волк" рядом с белорусской границей
Учения НАТО "Железный волк" начались в Литве недалеко от границы с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащий литовской армии во время учений "Железный волк – 2016". Июль 2016 года
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВИЛЬНЮС, 12 окт - РИА Новости. Учения НАТО "Железный волк – 2021 II" начинаются на полигоне в литовском городе Пабраде недалеко от границы с Белоруссией, они продлятся около двух недель, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу армии республики.
"В Литве начинаются международные учения "Железный волк – 2021 II" (Geležinis vilkas 2021 II), которые продлятся около двух недель... Сообщается, что механизированная пехотная бригада вооруженных сил Литвы "Железный волк" объявила о повышении боевой готовности", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, во время учений будут использоваться имитационные боеприпасы и взрывотехника, в окрестностях Пабраде и Швенчениса можно будет увидеть военную технику. С 12 по 14 октября участники учений и боевая техника переместятся из казарм на полигон, поэтому движение военной техники по дорогам Литвы усилится.
"Учения продлятся около двух недель, в них примут участие 3 тысячи солдат и тысяча единиц военной техники, которые уже находятся на пути в Пабраде. В учениях примут участие военнослужащие из Литвы и других стран НАТО - Бельгии, Чехии, Великобритании, Испании, США, Латвии, Польши, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии, а также солдаты с Украины. Основными операциями, которым будут обучаться солдаты, являются нападение и оборона", - добавляет Sputnik.
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По данным издания, учения "Железный волк 2021 II" направлены на оценку готовности дислоцированной в Йонавском районе боевой группы фронтовых сил НАТО и штаба механизированного пехотного батальона великого князя литовского Альгирдаса, а также взаимодействия с командованием мотострелковой бригады "Железный волк" и другими союзниками по НАТО. Предыдущий этап учений прошел с 19 по 31 мая на полигоне Гайжюнай, в Йонавском и Кайшядорском районах.