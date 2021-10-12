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Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ
Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ - РИА Новости, 12.10.2021
Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ
Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:56
2021-10-12T14:56
2021-10-12T14:56
безопасность
таджикистан
душанбе
афганистан
одкб
су-25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО)."Звено штурмовиков Су-25 российской объединенной военной базы "Кант", дислоцированной в Киргизской Республике, переброшено в Таджикистан для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - говорится в сообщении.Четыре штурмовика Су-25 вылетели с аэродрома постоянного базирования и совершили посадку на аэродроме Гиссар под Душанбе. В ходе активной фазы совместного учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021" экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, также они обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности, уточняет ЦВО.Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон".Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
https://ria.ru/20210918/odkb-1750718889.html
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безопасность, таджикистан, душанбе, афганистан, одкб, су-25, ми-8, александр лапин, центральный военный округ
Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ
Российские штурмовики Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан на учения ОДКБ