https://ria.ru/20211012/tunberg-1754294932.html

Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом

Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом - РИА Новости, 12.10.2021

Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26). РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:24

2021-10-12T23:24

2021-10-12T23:24

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26).Тунберг в сентябре заявила, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла". Тогда активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям"."Может быть, да", - сказала Тунберг в интервью организации Covering Climate Now, отвечая на вопрос о том, встретилась ли бы она с американским лидером."Я не вижу причин для желания этих людей (мировых лидеров - ред.) встретиться со мной, но да", - призналась Тунберг, не уточнив при этом, поступало ли ей какое-либо соответствующее предложение.Видеозапись интервью размещена в YouTube-канале Covering Climate Now.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20210928/greta-1752213725.html

https://ria.ru/20210802/tunberg-1743904864.html

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в мире, сша, оон, глазго (город), джо байден, грета тунберг