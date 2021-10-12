https://ria.ru/20211012/tunberg-1754294932.html
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом - РИА Новости, 12.10.2021
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом
Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:24
в мире
сша
оон
глазго (город)
джо байден
грета тунберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_200:282:2863:1780_1920x0_80_0_0_16de8da91ad9abcb752c146e6d1dc494.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26).Тунберг в сентябре заявила, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла". Тогда активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям"."Может быть, да", - сказала Тунберг в интервью организации Covering Climate Now, отвечая на вопрос о том, встретилась ли бы она с американским лидером."Я не вижу причин для желания этих людей (мировых лидеров - ред.) встретиться со мной, но да", - призналась Тунберг, не уточнив при этом, поступало ли ей какое-либо соответствующее предложение.Видеозапись интервью размещена в YouTube-канале Covering Climate Now.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210928/greta-1752213725.html
https://ria.ru/20210802/tunberg-1743904864.html
сша
глазго (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_374:257:2762:2048_1920x0_80_0_0_a47eb98b7882636006c481df2f62073a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, глазго (город), джо байден, грета тунберг
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом
Экоактивистка Тунберг не исключила встречи с Байденом на конференции по климату в Глазго
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг
не исключила встречи с президентом США Джо Байденом
на предстоящей в ноябре конференции ООН
по изменению климата (COP26).
Тунберг в сентябре заявила, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла". Тогда активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям".
"Может быть, да", - сказала Тунберг в интервью организации Covering Climate Now, отвечая на вопрос о том, встретилась ли бы она с американским лидером.
"Я не вижу причин для желания этих людей (мировых лидеров - ред.) встретиться со мной, но да", - призналась Тунберг, не уточнив при этом, поступало ли ей какое-либо соответствующее предложение.
Видеозапись интервью размещена в YouTube-канале Covering Climate Now.
COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго
намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.