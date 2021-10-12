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Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом - РИА Новости, 12.10.2021
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом
Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26). РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:24
2021-10-12T23:24
в мире
сша
оон
глазго (город)
джо байден
грета тунберг
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26).Тунберг в сентябре заявила, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла". Тогда активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям"."Может быть, да", - сказала Тунберг в интервью организации Covering Climate Now, отвечая на вопрос о том, встретилась ли бы она с американским лидером."Я не вижу причин для желания этих людей (мировых лидеров - ред.) встретиться со мной, но да", - призналась Тунберг, не уточнив при этом, поступало ли ей какое-либо соответствующее предложение.Видеозапись интервью размещена в YouTube-канале Covering Climate Now.COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210928/greta-1752213725.html
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в мире, сша, оон, глазго (город), джо байден, грета тунберг
23:24 12.10.2021
 
Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом

Экоактивистка Тунберг не исключила встречи с Байденом на конференции по климату в Глазго

© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг в Брюсселе. 5 марта 2020
Грета Тунберг в Брюсселе. 5 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг не исключила встречи с президентом США Джо Байденом на предстоящей в ноябре конференции ООН по изменению климата (COP26).
Тунберг в сентябре заявила, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла". Тогда активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям".
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"Может быть, да", - сказала Тунберг в интервью организации Covering Climate Now, отвечая на вопрос о том, встретилась ли бы она с американским лидером.
"Я не вижу причин для желания этих людей (мировых лидеров - ред.) встретиться со мной, но да", - призналась Тунберг, не уточнив при этом, поступало ли ей какое-либо соответствующее предложение.
Видеозапись интервью размещена в YouTube-канале Covering Climate Now.
COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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