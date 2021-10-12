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Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак
Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак - РИА Новости, 12.10.2021
Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак
Новая сочинская дорога была сухой, когда там произошло ДТП с участием Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:42
2021-10-12T14:42
2021-10-12T15:17
происшествия
краснодарский край
сочи
ксения собчак
авто
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СОЧИ, 12 окт — РИА Новости. Новая сочинская дорога была сухой, когда там произошло ДТП с участием Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, сообщил РИА Новости осведомленный источник.По его мнению, ни погода, ни техническое состояние трассы не могли спровоцировать скольжение автомобиля. К этому могло привести только серьезное превышение скорости, до 150-180 километров в час, считает собеседник агентства.Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
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происшествия, краснодарский край, сочи, ксения собчак, авто
14:42 12.10.2021 (обновлено: 15:17 12.10.2021)
Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак
Источник: трасса в день ДТП с участием Собчак была сухой
СОЧИ, 12 окт — РИА Новости.
Новая сочинская дорога была сухой, когда там произошло ДТП с участием Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак
, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Примерно 20 градусов тепла, никакой жидкости на трассе не разливалось, это точно, поскользнуться было невозможно", — сказал он.
По его мнению, ни погода, ни техническое состояние трассы не могли спровоцировать скольжение автомобиля. К этому могло привести только серьезное превышение скорости, до 150-180 километров в час, считает собеседник агентства.
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.