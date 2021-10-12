https://ria.ru/20211012/traditsii-1754248248.html

Будущее за Конфуцием. Как в Китае возрождают традиции

Будущее за Конфуцием. Как в Китае возрождают традиции - РИА Новости, 12.10.2021

Будущее за Конфуцием. Как в Китае возрождают традиции

В последние десятилетия в Китае возрождается традиция конфуцианства, великий ученый и философ уже стал символом китайской культуры и цивилизации. Однако времена РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:47

2021-10-12T17:47

2021-10-12T17:47

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МОСКВА, 12 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". В последние десятилетия в Китае возрождается традиция конфуцианства, великий ученый и философ уже стал символом китайской культуры и цивилизации. Однако времена меняются, меняется и восприятие его наследия, появилось даже такое явление как "цифровое конфуцианство". Каким стало учение Конфуция в современном Китае, и как оно может помочь в решении глобальных проблем – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Великий ученыйСамым почтенным городом Китая без сомнений можно назвать Цюйфу – здесь почти 2,5 тысячи лет назад родился великий учитель Кун Цзы. Это его китайское имя, а точнее – звание, на Западе он известен как Конфуций. На его родину ежегодно приезжают тысячи туристов и паломников, посещают храмы, святыни, совершают ритуалы и делают подношения. Главная достопримечательность города – храм Конфуция – грандиозный комплекс с десятками ворот, масштабными залами и павильонами.В этом историческом месте в конце сентября прошел Международный фестиваль культуры Конфуция. Философ уже стал символом китайской культуры. Конфуцианство называют и китайской национальное религией, и философией, и просто моральным ориентиром для жителей Поднебесной. Изучением наследия великого ученого занимаются не только в Китае. Его влияние на развитие китайской нации и современное восприятие философии будоражит умы исследователей во всем мире.В этом году фестиваль прошел как в самом Цюйфу, так и в виртуальном пространстве. Удаленно в нем поучаствовали представители более 40 учреждений, связанных с конфуцианской культурой. В онлайн формате они участвовали в чтениях, представляли видеопрезентации и ролики на тему "Конфуций в моем сознании".Неоднозначное учениеЗа последние столетия восприятие Конфуция и его учения несомненно менялось. Да и на протяжении последних ста лет отношение к философу было неодинаковым. Во времена культурной революции хунвэйбины называли "Старого Куна" "хулиганом номер один". Образ устаревших имперских ценностей не соответствовал идеалам тогдашней молодежи. Они хотели жить в новом обществе, свободными от традиций, которые считали пагубными и устаревшими. Однако со временем все вернулось на круги своя, все-таки конфуцианство неразрывно связано с историей и традициями китайцев, учением пронизаны все сферы жизни китайского общества и отказаться от них не так-то просто, да и не нужно.Принципы конфуцианства, впрочем, универсальны, вскоре это осознали и в Коммунистической партии Китая. Конечно, конфуцианство, которое на слуху сегодня, не то же самое, что изложено в "Аналектах" - самом известном сборнике высказываний учителя. И все же учение о любви к родине и общественной иерархии вполне вписывается в сегодняшние реалии. По Конфуцию, общество, страна – это большая семья, где старшие обязаны заботиться о младших, нести за них ответственность, а младшие – слушаться и проявлять уважение. Так, в обществе будет царить гармония, простые люди не будут роптать, а власти забывать о необходимости служить своему народу. Иными словами, чтобы в обществе был порядок, в его основе должны лежать иерархия и лояльность.К тому же Китай за последние 40 лет стал совершенно непохожим на КНР времен Мао Цзэдуна. При таком росте экономики, повышении благосостояния, а вместе с ним и неравенства, появлением новых инфраструктуры и технологий, лозунги культурной революции вряд ли будут релевантными. Богатеющим необходимо напоминать, что в основе всего должно стоять всеобщее благосостояние, а чиновникам – что в основе их работы стоит ответственность за народ, а не собственное обогащение.Конфуцианская политическая культура – послушание и уважение к властям, которые проявляют заботу о народе – намного ближе китайцам, чем постулаты западной демократии, хотя и то и другое направлено на улучшение жизни людей. Так, в Китае и сегодня своя особая политическая культура, которая не хуже, а в чем-то даже и лучше иностранной помогает Пекину справляться с вызовами.Конфуцианство в цифре"Древние китайские философии, такие как конфуцианство и даосизм, становятся все более популярными в западной культуре. Глубина и метафизика конфуцианского мышления всегда вдохновляли меня, потому что мудрость — это общепризнанная ценность, которая преодолевает культурные барьеры", — поделилась с журналистами участница фестиваля конфуцианской культуры из Гонконга Холли Хо. По ее словам, сейчас важно не просто изучать прошлое конфуцианства, но и задуматься о том, как передать наследие философа будущим поколениям.На фестивале этому аспекту уделили немало внимания, особенно в свете разговоров о том, что странам Восточной Азии, связанным с философией конфуцианства, легче справляться с коронавирусной пандемией. Результаты восточноазиатских стран в сдерживании вируса во многом обязаны "цифровому конфуцианству", суть которого в доверии властям и неукоснительном следовании их указаниям и применении цифровых технологий для контроля распространения заразы.В Китае, например, правительство быстро реагировало на каждую вспышку вируса, закрывая районы, где выявили заразу. Речь о так называемых локальных локдаунах. Так, пока всех заболевших и контактировавших с ними не протестируют на коронавирус и не отправят в изоляцию, действует особый режим. Конечно, здоровым людям это приносит неудобства, но они и сами признают – лучше так, чем месяцами сидеть на самоизоляции целой провинцией, пока разоряются малые предприятия, а экономика замедляется.При этом, чтобы отследить всех контактировавших, особенно если "нулевой пациент" был на вокзале или в аэропорту, необходима система цифрового слежения. Она позволяет "задержать вирус", вовремя выявив того, кто может разносить заразу.Еще одно новшество, ставшее уже новой нормальностью для китайцев – коды здоровья в приложении WeChat. Оно отслеживает контакты и места посещения, выявляя возможность заражения. Конечно, это невозможно без масштабного сбора и хранения данных, в том числе с помощью приложений в смартфонах и систем видеонаблюдения. Однако, безопасность и свобода передвижения куда важнее, поэтому китайцы не жалуются. Впрочем, власти в последнее время активно работают над системой защиты персональных данных, с ноября вступит в силу соответствующий закон. Иными словами, власти контролируют общество, но и сами китайцы доверяют своим властям."Цифровое конфуцианство" доказало свою эффективность в борьбе с пандемией, преступностью, бедностью и другими пороками, и вряд ли уйдет из жизни китайцев. И, судя по успеху его применения, вскоре позволит восточноазиатским странам двигаться вперед еще быстрее, чем раньше.

https://ria.ru/20210922/festival-1751254919.html

https://ria.ru/20210408/bednost-1727407582.html

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, мао цзэдун, конфуций, wechat