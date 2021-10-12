https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html
Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти
Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти - РИА Новости, 12.10.2021
Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти
Против лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудили новое уголовное дело о создании псевдоорганов государственной власти и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T22:39
2021-10-12T22:39
2021-10-12T23:28
протесты в белоруссии
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана тихановская
в мире
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МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Против лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко возбудили новое уголовное дело о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович.После прошлогодних президентских выборов Тихановская и Латушко покинули Белоруссию: сейчас они находятся в Литве и Польше соответственно. Оппозиционеры активно призывают западные страны расширить международные санкции против Минска."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", — сказал Кабакович в интервью телеканалу "Беларусь 1".По его словам, Тихановская и Латушко сделали это "по согласованию и совместно с другими участниками заговора", нарушив требования Конституции страны. Кроме того, оппозиционеры "вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций".Согласно белорусскому законодательству, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением общественно опасных действий или участием в переговорах с представителями иностранных государств и международных организаций, влечет наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, ранее уже возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Ее и Латушко включили в перечень лиц, причастных к терроризму.В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс отказал Минску в выдаче Тихановской.Сейчас в Литве действует ее офис. Латушко руководит оппозиционным Народным антикризисным управлением.
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html
https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html
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белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), светлана тихановская, в мире
22:39 12.10.2021 (обновлено: 23:28 12.10.2021)
Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти
В Белоруссии против Тихановской и Латушко завели дело за создание псевдоорганов "власти"
МИНСК, 12 окт — РИА Новости.
Против лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской
и Павла Латушко возбудили новое уголовное дело о создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович.
После прошлогодних президентских выборов Тихановская и Латушко покинули Белоруссию
: сейчас они находятся в Литве
и Польше
соответственно. Оппозиционеры активно призывают западные страны расширить международные санкции против Минска
.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", — сказал Кабакович в интервью телеканалу "Беларусь 1"
.
По его словам, Тихановская и Латушко сделали это "по согласованию и совместно с другими участниками заговора", нарушив требования Конституции страны. Кроме того, оппозиционеры "вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций".
Согласно белорусскому законодательству, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением общественно опасных действий или участием в переговорах с представителями иностранных государств и международных организаций, влечет наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет.
Против Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, ранее уже возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Ее и Латушко включили в перечень лиц, причастных к терроризму.
В начале марта белорусский СК инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Однако Вильнюс
отказал Минску в выдаче Тихановской.
Сейчас в Литве действует ее офис. Латушко руководит оппозиционным Народным антикризисным управлением.
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