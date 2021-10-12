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Хорошие новости
https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html
В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра
В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра - РИА Новости, 12.10.2021
В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра
Получены кадры самого "северного" амурского тигра в истории на территории Хабаровского края недалеко от Шантарских островов, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:58
2021-10-12T12:46
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
хорошие новости
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ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Получены кадры самого "северного" амурского тигра в истории на территории Хабаровского края недалеко от Шантарских островов, сообщает центр "Амурский тигр"."Фотоловушка сняла амурского тигра на побережье бухты Врангеля в Хабаровском крае, недалеко от Шантарских островов. За современную историю наблюдений это самая северная точка региона, где удавалось зафиксировать редкого хищника. Уникальные кадры получил Михаил Коростелев — фотограф дикой природы, подводный фотограф. Лауреат и призер многочисленных российских и международных конкурсов", — сообщает пресс-служба центра.По данным ученых, путь одного такого хищника по северу Хабаровского края удалось проследить в 1999 году. Тогда самая северная точка путешествия пришлась на Анненские воды."Теперь данные необходимо обновить: фотоловушка, установленная на побережье бухты Врангеля, зафиксировала амурского тигра почти на 190 километров севернее (камера установлена на 54°16'58.0" с.ш.), чем в 1999 году", — отмечается в сообщении."В бухте Врангеля Хабаровского края мы наблюдаем за гренландскими китами и живем в лагере на берегу. Вокруг тайга. И вот, в тайге я последние три года ставлю фотоловушку, снимаю разных животных: бурых медведей, северных оленей, лис и прочих. В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. В конце сезона товарищ забрал ловушку и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая улов, увидел на одном из кадров тигра", — рассказал фотограф о впечатлениях.О расселении либо о дальних заходах тигров чаще всего можно говорить только в зимнее время, когда есть возможность зафиксировать следы хищников на снегу, пояснил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Наугад фотоловушки в тех местах, где даже потенциально не может обитать тигр, не ставятся, поэтому кадры столь дальнего захода самца тигра на север в современной истории — редкая удача фотографа, отметил он."По внешнему виду зверь выглядит очень справно и можно говорить, что он успешно находит себе пропитание. Мы продолжим собирать информацию о самце и будем использовать ее при проведении грядущего учета тигра", — заключил Арамилев.По информации центра, амурский — самый северный подвид тигра. Двойной мех и толстая прослойка жира помогают ему выживать в условиях постоянных отрицательных температур и высокого снежного покрова. Чаще всего пределы ареала покидают молодые тигры и те самцы, которые по какой-то причине потеряли собственный участок и не сумели потеснить соседей.
https://ria.ru/20210904/uchet-1748658024.html
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хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
06:58 12.10.2021 (обновлено: 12:46 12.10.2021)
 
В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра

На побережье бухты Врангеля фотоловушка зафиксировала самого "северного" амурского тигра

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке
Амурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Получены кадры самого "северного" амурского тигра в истории на территории Хабаровского края недалеко от Шантарских островов, сообщает центр "Амурский тигр".
"Фотоловушка сняла амурского тигра на побережье бухты Врангеля в Хабаровском крае, недалеко от Шантарских островов. За современную историю наблюдений это самая северная точка региона, где удавалось зафиксировать редкого хищника. Уникальные кадры получил Михаил Коростелев — фотограф дикой природы, подводный фотограф. Лауреат и призер многочисленных российских и международных конкурсов", — сообщает пресс-служба центра.
По данным ученых, путь одного такого хищника по северу Хабаровского края удалось проследить в 1999 году. Тогда самая северная точка путешествия пришлась на Анненские воды.
"Теперь данные необходимо обновить: фотоловушка, установленная на побережье бухты Врангеля, зафиксировала амурского тигра почти на 190 километров севернее (камера установлена на 54°16'58.0" с.ш.), чем в 1999 году", — отмечается в сообщении.
"В бухте Врангеля Хабаровского края мы наблюдаем за гренландскими китами и живем в лагере на берегу. Вокруг тайга. И вот, в тайге я последние три года ставлю фотоловушку, снимаю разных животных: бурых медведей, северных оленей, лис и прочих. В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. В конце сезона товарищ забрал ловушку и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая улов, увидел на одном из кадров тигра", — рассказал фотограф о впечатлениях.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 05:21
Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
О расселении либо о дальних заходах тигров чаще всего можно говорить только в зимнее время, когда есть возможность зафиксировать следы хищников на снегу, пояснил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Наугад фотоловушки в тех местах, где даже потенциально не может обитать тигр, не ставятся, поэтому кадры столь дальнего захода самца тигра на север в современной истории — редкая удача фотографа, отметил он.
"По внешнему виду зверь выглядит очень справно и можно говорить, что он успешно находит себе пропитание. Мы продолжим собирать информацию о самце и будем использовать ее при проведении грядущего учета тигра", — заключил Арамилев.
По информации центра, амурский — самый северный подвид тигра. Двойной мех и толстая прослойка жира помогают ему выживать в условиях постоянных отрицательных температур и высокого снежного покрова. Чаще всего пределы ареала покидают молодые тигры и те самцы, которые по какой-то причине потеряли собственный участок и не сумели потеснить соседей.
Объятия. Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября 2020, 04:32
Снимок амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы
 
Хорошие новостиХабаровский крайСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
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