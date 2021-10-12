https://ria.ru/20211012/tigr-1754128584.html

В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра

В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра - РИА Новости, 12.10.2021

В Хабаровском крае фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра

Получены кадры самого "северного" амурского тигра в истории на территории Хабаровского края недалеко от Шантарских островов, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:58

2021-10-12T06:58

2021-10-12T12:46

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

хорошие новости

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ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Получены кадры самого "северного" амурского тигра в истории на территории Хабаровского края недалеко от Шантарских островов, сообщает центр "Амурский тигр"."Фотоловушка сняла амурского тигра на побережье бухты Врангеля в Хабаровском крае, недалеко от Шантарских островов. За современную историю наблюдений это самая северная точка региона, где удавалось зафиксировать редкого хищника. Уникальные кадры получил Михаил Коростелев — фотограф дикой природы, подводный фотограф. Лауреат и призер многочисленных российских и международных конкурсов", — сообщает пресс-служба центра.По данным ученых, путь одного такого хищника по северу Хабаровского края удалось проследить в 1999 году. Тогда самая северная точка путешествия пришлась на Анненские воды."Теперь данные необходимо обновить: фотоловушка, установленная на побережье бухты Врангеля, зафиксировала амурского тигра почти на 190 километров севернее (камера установлена на 54°16'58.0" с.ш.), чем в 1999 году", — отмечается в сообщении."В бухте Врангеля Хабаровского края мы наблюдаем за гренландскими китами и живем в лагере на берегу. Вокруг тайга. И вот, в тайге я последние три года ставлю фотоловушку, снимаю разных животных: бурых медведей, северных оленей, лис и прочих. В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. В конце сезона товарищ забрал ловушку и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая улов, увидел на одном из кадров тигра", — рассказал фотограф о впечатлениях.О расселении либо о дальних заходах тигров чаще всего можно говорить только в зимнее время, когда есть возможность зафиксировать следы хищников на снегу, пояснил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Наугад фотоловушки в тех местах, где даже потенциально не может обитать тигр, не ставятся, поэтому кадры столь дальнего захода самца тигра на север в современной истории — редкая удача фотографа, отметил он."По внешнему виду зверь выглядит очень справно и можно говорить, что он успешно находит себе пропитание. Мы продолжим собирать информацию о самце и будем использовать ее при проведении грядущего учета тигра", — заключил Арамилев.По информации центра, амурский — самый северный подвид тигра. Двойной мех и толстая прослойка жира помогают ему выживать в условиях постоянных отрицательных температур и высокого снежного покрова. Чаще всего пределы ареала покидают молодые тигры и те самцы, которые по какой-то причине потеряли собственный участок и не сумели потеснить соседей.

https://ria.ru/20210904/uchet-1748658024.html

https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html

хабаровский край

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хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"