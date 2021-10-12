https://ria.ru/20211012/terrorizm-1754170285.html
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе - РИА Новости, 12.10.2021
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе
За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, а также ликвидированы 84 бандита и задержаны 379 пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:20
2021-10-12T12:20
2021-10-12T12:24
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, а также ликвидированы 84 бандита и задержаны 379 пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете."В Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета. Рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе. Выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО", - говорится в сообщении НАК."За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников", - сообщили в комитете.
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национальный антитеррористический комитет рф, северный кавказ, скфо, россия, общество
12:20 12.10.2021 (обновлено: 12:24 12.10.2021)
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе
НАК: за три года на Северном Кавказе пресекли 29 терактов и ликвидировали 84 боевика