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В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе - РИА Новости, 12.10.2021
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе
За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, а также ликвидированы 84 бандита и задержаны 379 пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:20
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национальный антитеррористический комитет рф
северный кавказ
скфо
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, а также ликвидированы 84 бандита и задержаны 379 пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете."В Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета. Рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе. Выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО", - говорится в сообщении НАК."За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников", - сообщили в комитете.
https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html
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национальный антитеррористический комитет рф, северный кавказ, скфо, россия, общество
12:20 12.10.2021 (обновлено: 12:24 12.10.2021)
 
В НАК рассказали об успехах в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе

НАК: за три года на Северном Кавказе пресекли 29 терактов и ликвидировали 84 боевика

© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, а также ликвидированы 84 бандита и задержаны 379 пособников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета. Рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе. Выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО", - говорится в сообщении НАК.
"За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников", - сообщили в комитете.
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