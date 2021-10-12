https://ria.ru/20211012/temperatura-1754125668.html

Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве

Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве - РИА Новости, 12.10.2021

Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве

Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились, сообщил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T03:37

2021-10-12T03:37

2021-10-12T04:31

москва

климат

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко на фестивале NAUKA 0+.Он уточнил данные об изменении климата в Москве за историю наблюдений. Ученый отметил, что первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены в 1780 году. До этого в Москве также привозили градусники и барометры, но они служили для украшения богатых домов, потому что пользоваться ими не умели."Потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. Начиная с конца 19 века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется", - сказал Локощенко.

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html

москва

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2021

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москва, климат