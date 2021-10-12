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Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве - РИА Новости, 12.10.2021
Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились, сообщил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:37
2021-10-12T04:31
москва
климат
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко на фестивале NAUKA 0+.Он уточнил данные об изменении климата в Москве за историю наблюдений. Ученый отметил, что первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены в 1780 году. До этого в Москве также привозили градусники и барометры, но они служили для украшения богатых домов, потому что пользоваться ими не умели."Потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. Начиная с конца 19 века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется", - сказал Локощенко.
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москва, климат
03:37 12.10.2021 (обновлено: 04:31 12.10.2021)
 
Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве

Ученый МГУ Локощенко сообщил о росте среднегодовой температуры на 2,4 градуса в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТеплоходы в акватории Москва-реки
Теплоходы в акватории Москва-реки - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко на фестивале NAUKA 0+.
"Потепление наиболее сильно проявляется в зимние и весенние месяцы, а летом и в начале осени изменения пока статистически не значимы. Влияние городского "острова тепла" проявляется в дополнительном росте температуры… В среднем температура повысилась на 2,4 градуса, в сельской местности это повышение более слабое - на 0,7 градуса", - сказал Локощенко.
Он уточнил данные об изменении климата в Москве за историю наблюдений. Ученый отметил, что первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены в 1780 году. До этого в Москве также привозили градусники и барометры, но они служили для украшения богатых домов, потому что пользоваться ими не умели.
"Потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. Начиная с конца 19 века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется", - сказал Локощенко.
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