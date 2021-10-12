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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211012/teaser-1754247157.html
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет" - РИА Новости, 12.10.2021
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"
Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:06
2021-10-12T18:06
культура
владимир меньшов
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
евгений цыганов
юлия снигирь
зоя бербер
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли. В сериале расскажут о чемпионе по мотогонкам на льду Иване Потапове (Цыганов). Из-за беспробудного пьянства он лишается карьеры, семьи и уважения близких. Чтобы как-то встать на ноги, он завязывает с алкоголем и получает шанс на новую жизнь. Его ему дает старик на старой "Победе" (Владимир Меньшов). Так Потапов, по иронии судьбы, устраивается "трезвым водителем". На работе он встречает самых разных персонажей: от бизнесмена, решившего покончить с собой, до отравленного клофелином египетского дирижера. Иван, как добрый и отзывчивый человек, пытается помочь всем этим людям. Начинания главного героя поддерживают друг Миха (Максим Лагашкин), он же инспектор ДПС, и бывшая содержанка Светлана Петровна (Светлана Ходченкова). Сценарист и режиссер сериала — Владимир Щегольков , известный по работе над такими проектами, как "Виола Тараканова", "С днем рождения, Лола!", "Московский дворик" и другим. Вместе с Цыгановым в трагикомедии также снялись: Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Зоя Бербер, Сергей Газаров, Яна Сексте и другие. Для Владимира Меньшова роль старика на "Победе" стала последней. Премьера первого эпизода "Везет" состоялась в рамках специальной сериальной программы 32-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Эксклюзивный показ всей трагикомедии запланирован на ноябрь.
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владимир меньшов, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , евгений цыганов, юлия снигирь, зоя бербер, сергей газаров
18:06 12.10.2021
 
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"

Для актера и режиссера роль в многосерийной трагикомедии стала последней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли.
В сериале расскажут о чемпионе по мотогонкам на льду Иване Потапове (Цыганов). Из-за беспробудного пьянства он лишается карьеры, семьи и уважения близких. Чтобы как-то встать на ноги, он завязывает с алкоголем и получает шанс на новую жизнь. Его ему дает старик на старой "Победе" (Владимир Меньшов). Так Потапов, по иронии судьбы, устраивается "трезвым водителем". На работе он встречает самых разных персонажей: от бизнесмена, решившего покончить с собой, до отравленного клофелином египетского дирижера.
Иван, как добрый и отзывчивый человек, пытается помочь всем этим людям. Начинания главного героя поддерживают друг Миха (Максим Лагашкин), он же инспектор ДПС, и бывшая содержанка Светлана Петровна (Светлана Ходченкова).
"Иван – добрый человек, он помогает другим, при этом уничтожая себя, чтобы все-таки спастись в финале. И именно об этом трагикомедия "Везет", — отмечают в пресс-службе IVI.
Сценарист и режиссер сериала — Владимир Щегольков , известный по работе над такими проектами, как "Виола Тараканова", "С днем рождения, Лола!", "Московский дворик" и другим.
Вместе с Цыгановым в трагикомедии также снялись: Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Зоя Бербер, Сергей Газаров, Яна Сексте и другие. Для Владимира Меньшова роль старика на "Победе" стала последней.
Премьера первого эпизода "Везет" состоялась в рамках специальной сериальной программы 32-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Эксклюзивный показ всей трагикомедии запланирован на ноябрь.
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КультураВладимир МеньшовНовости культурыКино и сериалычто посмотретьЕвгений ЦыгановЮлия СнигирьЗоя БерберСергей Газаров
 
 
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