https://ria.ru/20211012/teaser-1754247157.html
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет" - РИА Новости, 12.10.2021
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"
Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:06
2021-10-12T18:06
2021-10-12T18:06
культура
владимир меньшов
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
евгений цыганов
юлия снигирь
зоя бербер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754246476_1322:0:4963:2048_1920x0_80_0_0_5d52c2f77047cd15ecc6906080f912d5.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли. В сериале расскажут о чемпионе по мотогонкам на льду Иване Потапове (Цыганов). Из-за беспробудного пьянства он лишается карьеры, семьи и уважения близких. Чтобы как-то встать на ноги, он завязывает с алкоголем и получает шанс на новую жизнь. Его ему дает старик на старой "Победе" (Владимир Меньшов). Так Потапов, по иронии судьбы, устраивается "трезвым водителем". На работе он встречает самых разных персонажей: от бизнесмена, решившего покончить с собой, до отравленного клофелином египетского дирижера. Иван, как добрый и отзывчивый человек, пытается помочь всем этим людям. Начинания главного героя поддерживают друг Миха (Максим Лагашкин), он же инспектор ДПС, и бывшая содержанка Светлана Петровна (Светлана Ходченкова). Сценарист и режиссер сериала — Владимир Щегольков , известный по работе над такими проектами, как "Виола Тараканова", "С днем рождения, Лола!", "Московский дворик" и другим. Вместе с Цыгановым в трагикомедии также снялись: Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Зоя Бербер, Сергей Газаров, Яна Сексте и другие. Для Владимира Меньшова роль старика на "Победе" стала последней. Премьера первого эпизода "Везет" состоялась в рамках специальной сериальной программы 32-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Эксклюзивный показ всей трагикомедии запланирован на ноябрь.
https://ria.ru/20211007/letchik-1753529926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754246476_2232:0:4963:2048_1920x0_80_0_0_5050704dcc316af6f34aa15f9ae9e6ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир меньшов, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , евгений цыганов, юлия снигирь, зоя бербер, сергей газаров
Последняя роль Владимира Меньшова: Вышел трейлер сериала "Везет"
Для актера и режиссера роль в многосерийной трагикомедии стала последней
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр IVI представил тизер-трейлер восьмисерийной трагикомедии "Везет" с Евгением Цыгановым в главной роли.
В сериале расскажут о чемпионе по мотогонкам на льду Иване Потапове (Цыганов). Из-за беспробудного пьянства он лишается карьеры, семьи и уважения близких. Чтобы как-то встать на ноги, он завязывает с алкоголем и получает шанс на новую жизнь. Его ему дает старик на старой "Победе" (Владимир Меньшов). Так Потапов, по иронии судьбы, устраивается "трезвым водителем". На работе он встречает самых разных персонажей: от бизнесмена, решившего покончить с собой, до отравленного клофелином египетского дирижера.
Иван, как добрый и отзывчивый человек, пытается помочь всем этим людям. Начинания главного героя поддерживают друг Миха (Максим Лагашкин), он же инспектор ДПС, и бывшая содержанка Светлана Петровна (Светлана Ходченкова).
"Иван – добрый человек, он помогает другим, при этом уничтожая себя, чтобы все-таки спастись в финале. И именно об этом трагикомедия "Везет", — отмечают в пресс-службе IVI.
Сценарист и режиссер сериала — Владимир Щегольков , известный по работе над такими проектами, как "Виола Тараканова", "С днем рождения, Лола!", "Московский дворик" и другим.
Вместе с Цыгановым в трагикомедии также снялись: Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Зоя Бербер, Сергей Газаров, Яна Сексте и другие. Для Владимира Меньшова роль старика на "Победе" стала последней.
Премьера первого эпизода "Везет" состоялась в рамках специальной сериальной программы 32-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Эксклюзивный показ всей трагикомедии запланирован на ноябрь.